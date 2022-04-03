"Любовь всегда победит": волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове
Волонтеры-медики Анастасия Грачева и Антон Соколов поженились в Харьковском метро, а фотосессию устроили в разбомбленном городе. Этим они хотели показать украинцам, истощенным войной, что "любовь жива и она обязательно победит все".
Смотрите на фото и видео в материале Styler как это было.
Сказать "да" друг другу влюбленные решили в подземке, которая стала для многих горожан домом с первых дней вторжения врага на территорию Украины.
На праздник даже пришел мэр города Игорь Терехов, который лично поздравил молодоженов.
Интересно, что у Стаси праздник двойной, ведь в день свадьбы она празднует День рождения.
Фото: Анастасия Грачева и Антон Соколов (facebook.com)
История любви волонтеров
Антон - стоматолог, его хобби - ювелирное дело. Настя - медсестра, его муза и вдохновение.
Они вдвоем остались в Харькове, чтобы бороться за свободу, чтобы помогать людям, чтобы быть полезными на своей земле.
Фото: Анастасия Грачева и Антон Соколов (facebook.com)
В дни войны Антон вырывает и лечит зубы. Настя ставит капельницы, лечит раны. Они находят деньги и срочные лекарства тем, кто нуждается.
Вот так выглядят кольца, которыми они поклялись друг другу в любви.
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