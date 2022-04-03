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"Любовь всегда победит": волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове

Новина українською →
Харків, Воскресенье 03 апреля 2022 19:35
"Любовь всегда победит": волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове Фото: Анастасия Грачева и Антон Соколов (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Волонтеры-медики Анастасия Грачева и Антон Соколов поженились в Харьковском метро, а фотосессию устроили в разбомбленном городе. Этим они хотели показать украинцам, истощенным войной, что "любовь жива и она обязательно победит все".

Смотрите на фото и видео в материале Styler как это было.

Сказать "да" друг другу влюбленные решили в подземке, которая стала для многих горожан домом с первых дней вторжения врага на территорию Украины.

На праздник даже пришел мэр города Игорь Терехов, который лично поздравил молодоженов.

Интересно, что у Стаси праздник двойной, ведь в день свадьбы она празднует День рождения.

&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове

Фото: Анастасия Грачева и Антон Соколов (facebook.com)

История любви волонтеров

Антон - стоматолог, его хобби - ювелирное дело. Настя - медсестра, его муза и вдохновение.

Они вдвоем остались в Харькове, чтобы бороться за свободу, чтобы помогать людям, чтобы быть полезными на своей земле.

&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове

Фото: Анастасия Грачева и Антон Соколов (facebook.com)

В дни войны Антон вырывает и лечит зубы. Настя ставит капельницы, лечит раны. Они находят деньги и срочные лекарства тем, кто нуждается.

Вот так выглядят кольца, которыми они поклялись друг другу в любви.

&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове&quot;Любовь всегда победит&quot;: волонтеры Стася и Антон поженились в метро и сделали фото в разбитом Харькове

Ранее мы писали, как зарегистрировать брак в Украине во время войны.

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