"Любов завжди переможе": волонтери Стася і Антон побралися в метро і зробили фото в розбитому Харкові

Волонтери-медики Анастасія Грачова і Антон Соколов одружилися в Харківському метро, а фотосесію влаштували в розбомбленому місті. Цим заходом вони хотіли показати українцям, виснаженим війною, що "любов жива і вона обов'язково переможе все".

Дивіться на фото і відео в матеріалі Styler , як це було.

Сказати "так" один одному закохані вирішили в підземці, яка стала для багатьох містян домівкою з перших днів вторгнення ворога на територію України.

На свято навіть завітав мер міста Ігор Терехов, який особисто привітав молодят.

Цікаво, що у Стасі свято подвійне, адже в день весілля вона святкує День народження.

Фото: Анастасія Грачова і Антон Соколов (facebook.com)

Історія кохання волонтерів

Антон - стоматолог, його хобі - ювелірна справа. Настя - медсестра, його муза та натхнення.

Вони вдвох залишились у Харкові, аби боротися за свободу, аби допомагати людям, аби бути корисними на своїй землі.

Фото: Анастасія Грачова і Антон Соколов (facebook.com)

В дні війни Антон вириває та лікує зуби. Настя ставить крапельниці, лікує рани. Вони знаходять гроші та термінові ліки тим, хто потребує.

Ось так виглядають каблучки, якими вони поклялися один одному в коханні.