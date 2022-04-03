"Любов завжди переможе": волонтери Стася і Антон побралися в метро і зробили фото в розбитому Харкові
Волонтери-медики Анастасія Грачова і Антон Соколов одружилися в Харківському метро, а фотосесію влаштували в розбомбленому місті. Цим заходом вони хотіли показати українцям, виснаженим війною, що "любов жива і вона обов'язково переможе все".
Дивіться на фото і відео в матеріалі Styler, як це було.
Сказати "так" один одному закохані вирішили в підземці, яка стала для багатьох містян домівкою з перших днів вторгнення ворога на територію України.
На свято навіть завітав мер міста Ігор Терехов, який особисто привітав молодят.
Цікаво, що у Стасі свято подвійне, адже в день весілля вона святкує День народження.
Фото: Анастасія Грачова і Антон Соколов (facebook.com)
Історія кохання волонтерів
Антон - стоматолог, його хобі - ювелірна справа. Настя - медсестра, його муза та натхнення.
Вони вдвох залишились у Харкові, аби боротися за свободу, аби допомагати людям, аби бути корисними на своїй землі.
Фото: Анастасія Грачова і Антон Соколов (facebook.com)
В дні війни Антон вириває та лікує зуби. Настя ставить крапельниці, лікує рани. Вони знаходять гроші та термінові ліки тим, хто потребує.
Ось так виглядають каблучки, якими вони поклялися один одному в коханні.
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