Лунный календарь на июнь: когда не стоит идти в парикмахерскую

Косметические и парикмахерские процедуры взаимосвязаны с фазой Луны. Есть дни, которые категорически не подходят для ухода за волосами телом – могут быть проблемы со здоровьем, волосы перестанут расти, а покраска даст не тот оттенок, который задумывался.
Календарь стрижек на июнь вам поможет подобрать нужную дату для визита в парикмахерскую. Какие даты будут неудачными, рассказали на портале Astromeredian.
Убывающая Луна – с 1 по 9 июня, с 25 по 30 июня
Новолуние – 10 июня
Растущая Луна – с 11 по 23 июня
Полнолуние – 24 июня
Для стрижки: 7, 11, 12, 14-16, 22, 27 июня
Для покраски волос: 1, 18, 22, 23, 24, 29, 30 июня
Для завивки: 4-8, 16-18, 20, 26 июня
Для депиляции и эпиляции: 1-6, 7-8, 18, 25-30 июня
Для наращивания ресниц, окрашивания бровей: 8, 14, 20 июня
Для кардинального изменения имиджа – 28 июня
3 июня – стрижка категорически запрещена.
5 июня – неблагоприятный день для стрижки, может отнять жизненные ориентиры и лишить сил.
29 июня – перенесите стрижку на другой день, так как изменение прически может вызвать ломкость волос и перхоть.
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