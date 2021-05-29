RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Місячний календар на червень: коли не варто йти в перукарню

Автор: Анна Шиканова

Косметичні та перукарські процедури взаємопов'язані з фазою місяця. Є дні, які категорично не підходять для догляду за волоссям – можуть бути проблеми зі здоров'ям, волосся перестануть рости, а фарбування дасть не той відтінок, який замислювався.

Календар стрижок на червень вам допоможе підібрати потрібну дату для візиту в перукарню. Які дати будуть невдалими, розповіли на порталі Astromeredian.

Фази місяця в червні

Спадний місяць – з 1 по 9 червня, з 25 по 30 червня

Молодик - 10 червня

Зростаючий місяць - з 11 по 23 червня

Повний місяць - 24 червня

Сприятливі дні в червні 2021

Для стрижки: 7, 11, 12, 14-16, 22, 27 червня

Для фарбування волосся: 1, 18, 22, 23, 24, 29, 30 Червня

Для завивки: 4-8, 16-18, 20, 26 червня

Для депіляції та епіляції: 1-6, 7-8, 18, 25-30 червня

Для нарощування вій, фарбування брів: 8, 14, 20 Червня

Для кардинальної зміни іміджу-28 червня

Несприятливі дні в червні 2021

3 червня - стрижка категорично заборонена.

5 червня - несприятливий день для стрижки, може відняти життєві орієнтири та позбавити сил.

29 червня - перенесіть стрижку на інший день, оскільки зміна зачіски може викликати ламкість волосся і лупу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали самі даремні засоби для волосся.

А також розповідали про те, що стиліст назвала найбільш трендові стрижки літа 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України парикмахерприческаволосы