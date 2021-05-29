Місячний календар на червень: коли не варто йти в перукарню

Косметичні та перукарські процедури взаємопов'язані з фазою місяця. Є дні, які категорично не підходять для догляду за волоссям – можуть бути проблеми зі здоров'ям, волосся перестануть рости, а фарбування дасть не той відтінок, який замислювався.

Календар стрижок на червень вам допоможе підібрати потрібну дату для візиту в перукарню. Які дати будуть невдалими, розповіли на порталі Astromeredian.

29 червня - перенесіть стрижку на інший день, оскільки зміна зачіски може викликати ламкість волосся і лупу.

5 червня - несприятливий день для стрижки, може відняти життєві орієнтири та позбавити сил.

Для депіляції та епіляції: 1-6, 7-8, 18, 25-30 червня

Зростаючий місяць - з 11 по 23 червня

Спадний місяць – з 1 по 9 червня, з 25 по 30 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали самі даремні засоби для волосся.

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