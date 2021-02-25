Лучшие современные песни на стихи Леси Украинки, которые вы не слышали. А зря!

Мріє, не зрадь

Такого прочтения поэзии Леси Украинки еще не делал никто!

Трек от детей с Творческой Школы Павла Табакова

Плющ

Андрей Хлывнюк уверен: Леся Украинка не должна быть медной фигурой на постаменте.

"Это живой человек, который любил жизнь. Давайте не делать из классиков литературы и поэзии икон, но при этом давайте помнить их. Ведь возвращаясь к серебряной эпохе, понимаешь насколько глубоко, насколько сильно, насколько эмоционально предано люди умели любить и жить, как осторожно и в то же время, страстно они существовали. Песня "Плющ" для меня лично - это, когда я думаю, что очень талантливый, тогда я читаю украинскую поэзию и иду, как говорил Окуджава, мыть посуду", - говорит фронтмен Бумбокса.

"Плющ" в исполнении группы Бумбокс

Лісова пісня

Shy и KULSHENKA сумели успокоить души и подарить путешествие в волшебный лес...

Shy & KULSHENKA положили на музыку одно из самых известных стихотворений Леси Украинки

В себе на вежі

Одна из самых известных песен на слова Леси Украинки в исполнении культовой группы "Королівські зайці" и их вокалистки Леси Герасимчук.

Это, кстати, не единственная песня на слова Леси Украинки в репертуаре Королевских зайцев

Колискова

Одна из песен группы "Тільки Світло" из их альбома на стихи Леси Украинки. В пластинку, кроме "Колискової", вошли еще крутые песни "Місяць", "Contra Spem Spero", "Негодонька" и "Човенце".

Волшебный клип на "Колискову"