Найкращі сучасні пісні на вірші Лесі Українки, які ви не чули. А дарма!

Мріє, не зрадь

Такого прочитання поезії Лесі Українки ще не робив ніхто!

Трек від дітей з Творчої Школи Павла Табакова

Плющ

Андрій Хливнюк впевнений: Леся Українка не повинна бути мідною постаттю на постаменті.

"Це жива людина, яка любила життя. Давайте, не робити з класиків літератури та поезії ікон, але при цьому давайте пам’ятати їх. Адже повертаючись до срібної доби, розумієш наскільки глибоко, наскільки сильно, наскільки емоційно віддано люди вміли кохати і жити, як обережно, і водночас, пристрасно вони існували. Пісня "Плющ" для мене особисто - це, коли я думаю, що дуже талановитий, тоді я читаю українську поезію і йду, як казав Окуджава, мити посуд", - каже фронтмен Бумбокса.

"Плющ" у виконанні гурту Бумбокс

Лісова пісня

Shy і KULSHENKA зуміли заспокоїти душі і подарувати мандрівку до чарівного лісу...

Shy & KULSHENKA поклали на музику одну з найвідоміших поезій Лесі Українки

В себе на вежі

Одна з найвідоміших пісень на слова Лесі Українки у виконанні культового гурту "Королівські зайці" і їх вокалістки Лесі Герасимчук.

Це, до речі, не єдина пісня на слова Лесі Українки у репертуарі Королівських зайців

Колискова

Одна з пісень гурту "Тільки Світло" із їхнього альбому на вірші Лесі Українки. До платівки, окрім "Колискової", увійшли ще круті пісні "Місяць", "Contra Spem Spero", "Негодонька" і "Човенце".

Чарівний кліп на "Колискову"