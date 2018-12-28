Кращі ідеї новорічних подарунків для колег і начальства

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зміцнити будь-які робочі відносини можна за допомогою якісних подарунків

Новий рік - відмінний привід зміцнити будь-які робочі відносини. Адже в діловому середовищі прийняті так звані символічні знаки уваги. Але якщо ж ви хочете надати повагу своєму колезі або шефові, то навіть для символічних подарунків краще вибирати щось якісне.

Ми склали список подарунків, виходячи з корпоративної етики. Але кожен з них вже точно здивує і порадує свого власника.

Скретч-карта

Скретч-карта світу крок за кроком перетворюється в особистий щоденник подорожей і буде хорошим стимулом відвідати більшу кількість місць на планеті. Відмінна ідея для планів і мрій на наступний рік.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Політ на літаку

Навчальний політ на літаку на висоті 200-300 м подарує море емоцій будь-кому!

Автоквест

Автомобільний квест на логіку, в якому задіяні різні міські локації. На кожній точці учасники будуть виконувати різні креативні завдання.

Дегустація віскі

Традиційна дегустація віскі з різних регіонів Шотландії. Досвідчений сомельє навчить гостей визначати якість напою за ароматом, смаком, підказками на етикетці.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Майстер-клас

Майстер-клас приготування фірмової американської страви на кухні традиційного стейк-хауса. Кухар розповість про всі етапи обробки м'яса - дозрівання, зберігання і т. д.

Дрифтинг

Екстремальний дріфтінг на треку - це драйвовий заїзд для цього сміливця на спеціально обладнаному авто. Після інструктажу він одягне захисну екіпіровку і займе крісло другого пілота.

Фестивальні емоції

Слава богу, зараз в Україні і світі проводиться безліч різноманітних цікавих фестивалів. Тому квиток на фестиваль - один з найкращих подарунків. А на якій, це вже вирішувати вам. Можна, наприклад, на музичний фестиваль, можна на кінофестиваль, а можна, наприклад, на фестиваль блогерів VideoZhara. Там можна буде відвідати майстер-класи та семінари від сертифікованих фахівців YouTube, познайомитися з топовими блогерами, взяти уроки з танців та зйомок шоу-програм і, звичайно ж, насолодитися виступами улюблених музикантів.

Ілюстративне фото (facebook.com/VideoZhara)

У новорічній метушні часто не вистачає часу підібрати щось потрібне. Ми знаємо, що наша добірка вже точно допоможе вам здивувати і виділитися серед безлічі однотипних ідей. Адже ви не всі.

Напередодні Нового року ми також пропонуємо чотири нескладні правила щодо подарунків, які підвищують рівень щастя в зимові свята.