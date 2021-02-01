Лобода с кольцом на пальце заинтриговала поклонников: у меня для вас есть новость

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, сообщила поклонникам, что она вернулась в Украину. Но это еще не все. Исполнительница поведала, что у нее для всех фанатов есть новость, но расскажет она о ней 1 февраля.
Об этом Лобода написала на своей странице в Instagram.
"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", - написала артистка.
Отметим, что на фото Лобода закрывает лицо руками, но сложно не заметить кольцо с бриллиантом на ее пальце. Обычно, в Европе такие кольца надеваются после помолвки. Для подписчиков аксессуар не остался незамеченным. Люди сразу же стали гадать, о какой новости Светлана поведает им завтра.
Как мы ранее сообщали, Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде.
Напомним, что Надя Дорофеева резко сменила стиль и стала похожа на Лободу: фанаты отреагировали на новый лук певицы.