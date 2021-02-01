Лобода з обручкою на пальці заінтригувала прихильників: у мене для вас є новина

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, повідомила шанувальникам, що вона повернулася в Україну. Але це ще не все. Виконавиця розповіла, що у неї для всіх фанатів є новина, але вона розповість про неї 1 лютого.
Про це Лобода написала на своїй сторінці в Instagram.
"Прилетіла. У мене для вас є новина. Всі подробиці завтра", - написала артистка.
Зазначимо, що на фото Лобода закриває обличчя руками, але складно не помітити обручку з діамантом на її пальці. Звичайно, в Європі такі кільця надягають після заручин. Для підписників аксесуар не залишився непоміченим. Люди одразу ж почали гадати, про яку новину Світлана повідає їм завтра.
Як ми раніше повідомляли, Світлана Лобода підкорила мережу красою у вишуканому вбранні.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва різко змінила стиль і стала схожа на Лободу: фанати відреагували на новий лук співачки.