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Ливни, снег и мерзкий холод: какие области Украины накроет лютой непогодой

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится в четверг, 15 апреля. Синоптики прогнозируют, что страну затянет дождями, а в западных областях - мерзкий холод, а местами даже снег.

Актуальным прогнозом с нами поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

Сильные дожди завтра будут абсолютно по всей стране, а во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях - с мокрым снегом. Температура в стране днем будет в пределах +12+17 градусов, ночью +6+9. В Одесской области днем прохладнее - от +10 до +12.

А вот в западном регионе очень холодно 15-го апреля. Днем +4+9, а ночью от +1 до +5 градусов.

В Киеве завтра +12+14 градусов, а ночью +6+8 тепла, сильный дождь.

Погода в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)

Дождливая погода, согласно прогнозам, продержится до 17 апреля, а в воскресенье, 18-го числа, ожидается прояснение.

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует непогоду 15 апреля, которая особенно сильно затронет западный регион.

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