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Ливни с мокрым снегом и мерзкий холод: в Украину идет резкое ухудшение погоды

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится 14 апреля с приходом атмосферного фронта, который в основном зацепит западные области. Сюда налетят сильные дожди, мокрый снег, а температура в некоторых областях снизится до +3+5 градусов.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Один фронт отплывает, другой уже держит наготове весла... В Украину завтра вознамерился очередной атмосферный фронт. Он будет с непростым характером. Потому - холодный, а, следовательно, принесет похолодание в западные области Украины и даже мокрый снег", - пишет Наталка Диденко.

На остальной территории 14 апреля будет умеренно тепло - от +10 до +16 градусов. Морское побережье будет с градусами +9+12.

"Морской воде еще мало обогревательного прибора - солнца - чтобы нагреть достаточно берега и пляжи", - добавила синоптик.

Также завтра ожидаются дожди на Севере, Востоке, вечером - в Одесской области. Однако осадки будут преимущественно небольшими. Большая часть Юга и центральных областей существенных осадков от среды не ждут.

В Киеве 14 апреля будет довольно тепло - от +12 до +14 градусов. Погода будет довольно облачной, и есть вероятность небольшого дождя.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, в каких областях сильно испортится погода.

Погода в Украине 14 апреля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, недавно синоптики предупредили, что погода в Украине на Пасху будет с неприятными сюрпризами.

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