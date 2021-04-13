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Зливи з мокрим снігом і мерзенний холод: в Україну йде різке погіршення погоди

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Украине изменится 14 апреля с приходом атмосферного фронта, который в основном зацепит западные области. Сюда налетят сильные дожди, мокрый снег, а температура в некоторых областях снизится до +3+5 градусов.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Один фронт відпливає, інший вже тримає напоготові весла... В Україну завтра намірився черговий атмосферний фронт. Він буде із непростим характером. Бо - холодний, а, отже, принесе похолодання в західні області України і навіть мокрій сніг", - пише Наталка Діденко.

На решті територій 14 квітня буде помірно тепло - від +10 до +16 градусів. Морське узбережжя буде з градусами +9+12.

"Морській води ще замало обігрівального приладу - сонця - щоб достатньо нагріти бережи і пляжі", - додала синоптик.

Також завтра очікуються дощі на Півночі, Сході України, ввечері - на Одещині. Проте опади будуть переважно невеликими. Більша частина Півдня та центральних областей суттєвих опадів від середи не чекають.

У Києві 14 квітня буде доволі тепло - від +12 до +14 градусів. Погода буде доволі хмарною, і є ймовірність невеликого дощу.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, в яких областях сильно зіпсується погода.

Погода в Україні 14 квітня (фото: meteo.gov.ua)

До слова, нещодавно синоптики попередили, що погода в Україні на Великдень буде з неприємними сюрпризами.

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