Лилия Ребрик уходит с телеэкранов: звезда сообщила печальную новость

Как стало известно, несколько дней назад у Лилии поднялась температура, поэтому она отправилась сдавать тест на COVID-19.

Зрители заметили отсутствие ведущей и в эфире "Ранку з Україною" (в четверг и пятницу), и в социальных сетях, поэтому начали интересоваться, все ли в порядке с ее здоровьем.

"Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- "отпуск" на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Ранку з Україною", меня не будет в марафоне 8 марта. Что касается моего самочувствия - я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром. По крайней мере - пока! Всем желаю здоровья", - написала Ребрик.

Лилия Ребрик заболела коронавирусом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Сейчас вся семья Лилии находится на самоизоляции. Пока ведущая будет на больничном, в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

Фанаты и коллеги Ребрик желают ей скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай! Честно говоря, с твоим сумасшедшим графиком и количеством людей вокруг, ты стойко продержалась весь этот период. Пусть все пройдет легко", - написала жена Анатолия Анатолича Юлия Бойко.