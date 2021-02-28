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Лилия Ребрик уходит с телеэкранов: звезда сообщила печальную новость

Автор: Lite

Лилия Ребрик уходит с телеэкранов. К счастью поклонников - ненадолго. Причина довольно банальная - ведущая подцепила коронавирус.

Об этом звезда канала "Украина" сообщила в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 28 февраля.

Как стало известно, несколько дней назад у Лилии поднялась температура, поэтому она отправилась сдавать тест на COVID-19.

Зрители заметили отсутствие ведущей и в эфире "Ранку з Україною" (в четверг и пятницу), и в социальных сетях, поэтому начали интересоваться, все ли в порядке с ее здоровьем.

"Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- "отпуск" на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Ранку з Україною", меня не будет в марафоне 8 марта. Что касается моего самочувствия - я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром. По крайней мере - пока! Всем желаю здоровья", - написала Ребрик.

Лилия Ребрик заболела коронавирусом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Сейчас вся семья Лилии находится на самоизоляции. Пока ведущая будет на больничном, в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

Фанаты и коллеги Ребрик желают ей скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай! Честно говоря, с твоим сумасшедшим графиком и количеством людей вокруг, ты стойко продержалась весь этот период. Пусть все пройдет легко", - написала жена Анатолия Анатолича Юлия Бойко.

  • Желаю легкого течения болезни и скорейшего выздоровления!
  • Лілічка, ви неймовірна красуня. Бажаю вам швидкого одужання. Ви сильна духом. Тримайтеся. Все буде добре!
  • Лилия, вск будет хорошо! Вы сильная и у вас такая опора рядом. Наверное, это период на восстановление и перезагрузку. Желаю скорейшего выздоровления
  • Сили духу не втрачайте. Все наладиться!

Ранее Лилия Ребрик раскрыла трогательные подробности романа с мужем.

Также недавно знаменитая ведущая восхитила сеть необычным селфи с любимым мужчиной.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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