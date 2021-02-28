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Лілія Ребрик йде з телеекранів: зірка повідомила сумну новину

Автор: Lite

Лілія Ребрик йде з телеекранів. На щастя прихильників - ненадовго. Причина досить банальна - ведуча підчепила коронавірус.

Про це зірка каналу "Україна" повідомила в своєму Instagram-акаунті у неділю, 28 лютого.

Як стало відомо, кілька днів тому у Лілії піднялася температура, тому вона відправилася здавати тест на COVID-19.

Глядачі помітили відсутність ведучої і в ефірі "Ранку з Україною" (у четвер та п'ятницю), і в соціальних мережах, тому почали цікавитися, чи все в порядку з її здоров'ям.

"Як і будь-яка жива людина, коли вона хворіє, я взяла інста-, теле- "відпустку" на кілька днів. І, як і будь-яка жива людина, я дуже засмутилася, коли побачила в результатах аналізів слово "виявлено". Так, у мене коронавірус. На найближчі два тижні скасовані всі зйомки, вистави, ефіри "Ранку з Україною", мене не буде у марафоні на 8 березня. Що ж до мого самопочуття - я б воліла, аби відповідь на це питання лишилася за кадром. Принаймні - поки що! Всім бажаю здоров’я", - написала Ребрик.

Лілія Ребрик захворіла на коронавірус (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зараз вся родина Лілії знаходиться на самоізоляції. Поки ведуча буде на лікарняному, у ранкових ефірах її замінять колеги Марія Мельник і Григорій Герман.

Фанати і колеги Ребрик бажають їй якнайшвидшого одужання.

"Одужуй! Чесно кажучи, з твоїм божевільним графіком і кількістю людей навколо, ти стійко протрималася весь цей період. Нехай все пройде легко", - написала дружина Анатолія Анатоліча Юлія Бойко.

  • Желаю легкого течения болезни и скорейшего выздоровления!
  • Лілічка, ви неймовірна красуня. Бажаю вам швидкого одужання. Ви сильна духом. Тримайтеся. Все буде добре!
  • Лилия, вск будет хорошо! Вы сильная и у вас такая опора рядом. Наверное, это период на восстановление и перезагрузку. Желаю скорейшего выздоровления
  • Сили духу не втрачайте. Все наладиться!

Раніше Лілія Ребрик розкрила зворушливі подробиці роману з чоловіком.

Також нещодавно знаменита ведуча захопила мережу незвичайним селфі з коханим чоловіком.

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Новини України Лілія Ребрик
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