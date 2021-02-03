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Лидия Таран впечатлила идеальным маникюром: аккуратно и очень красиво

Автор: Людмила Жукова

Украинская телезвезда Лидия Таран сходила в салон и сделала маникюр. Аккуратными и ухоженными руками ведущая "1+1" похвасталась на фото перед подписчиками.

В Instagram Stories она опубликовала снимок, на котором демонстрирует французский маникюр.

"Что я вам скажу? Нет ничего теплее, чем французский маникюр в такую погоду", - подписала Лидия кадр.

Лидия Таран показала свой маникюр поклонникам (instagram.com/lidiyatara)

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Отметим, что френч на ногтях выглядит аккуратно и красиво. Он никогда не выходит из моды и идет почти всем формам ногтей.

Но этим фото Лидия не ограничилась и опубликовала фото в теплой панаме на фоне дома ее матери за Киевом. На снимке ведущая изображена без макияжа.

Лидия Таран без макияжа (фото: instagram.com/lidiyatara)

Как мы ранее сообщали, Лидия Таран не так давно сообщала, что она заболела коронавирусом. Судя по всему, телеведущая уже здорова.

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