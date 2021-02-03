Лидия Таран впечатлила идеальным маникюром: аккуратно и очень красиво

Украинская телезвезда Лидия Таран сходила в салон и сделала маникюр. Аккуратными и ухоженными руками ведущая "1+1" похвасталась на фото перед подписчиками.
В Instagram Stories она опубликовала снимок, на котором демонстрирует французский маникюр.
"Что я вам скажу? Нет ничего теплее, чем французский маникюр в такую погоду", - подписала Лидия кадр.
Отметим, что френч на ногтях выглядит аккуратно и красиво. Он никогда не выходит из моды и идет почти всем формам ногтей.
Но этим фото Лидия не ограничилась и опубликовала фото в теплой панаме на фоне дома ее матери за Киевом. На снимке ведущая изображена без макияжа.
Как мы ранее сообщали, Лидия Таран не так давно сообщала, что она заболела коронавирусом. Судя по всему, телеведущая уже здорова.