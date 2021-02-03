Лідія Таран вразила ідеальним манікюром: акуратно і дуже красиво

Українська телезірка Лідія Таран сходила в салон і зробила манікюр. Акуратними і доглянутими руками ведуча "1+1" похвалилася на фото перед підписниками.

У Instagram Stories вона опублікувала знімок, на якому демонструє французький манікюр.

"Що я вам скажу? Немає нічого тепліше, ніж французький манікюр в таку погоду", - підписала Лідія кадр.

Лідія Таран показала свій манікюр шанувальникам (instagram.com/lidiyatara)

Зазначимо, що френч на нігтях виглядає акуратно і красиво. Він ніколи не виходить з моди і йде майже всіх форм нігтів.

Але цим фото Лідія не обмежилася і опублікувала фото в теплій панамі на тлі будинку її матері за Києвом. На знімку ведуча зображена без макіяжу.

Лідія Таран без макіяжу (фото: instagram.com/lidiyatara)

Як ми раніше повідомляли, Лідія Таран не так давно повідомляла, що вона захворіла на коронавірус. Судячи з усього, телеведуча вже здорова.