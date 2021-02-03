Лідія Таран вразила ідеальним манікюром: акуратно і дуже красиво

Українська телезірка Лідія Таран сходила в салон і зробила манікюр. Акуратними і доглянутими руками ведуча "1+1" похвалилася на фото перед підписниками.
У Instagram Stories вона опублікувала знімок, на якому демонструє французький манікюр.
"Що я вам скажу? Немає нічого тепліше, ніж французький манікюр в таку погоду", - підписала Лідія кадр.
Зазначимо, що френч на нігтях виглядає акуратно і красиво. Він ніколи не виходить з моди і йде майже всіх форм нігтів.
Але цим фото Лідія не обмежилася і опублікувала фото в теплій панамі на тлі будинку її матері за Києвом. На знімку ведуча зображена без макіяжу.
Як ми раніше повідомляли, Лідія Таран не так давно повідомляла, що вона захворіла на коронавірус. Судячи з усього, телеведуча вже здорова.