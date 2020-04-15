ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів про улюблене частування на Пасху

Lite » Стиль життя 15.04.2020 - 15:54
Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів про улюблене частування на Пасху
Михайло Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Хома розповів, як відзначити Великдень цього року

Відомий актор і музикант Михайло Хома завітав у студію програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», де розповів, які великодні традиції є в його родині й яким чином буде відзначати свято в умовах карантину, а також зізнався, що в цьому році власноруч готуватиме паску.

Мегапопулярний DZIDZIO нещодавно виконав хіт минулого року «Вихідний» на церемонії «Українська пісня року», трансляція якої відбудеться напередодні Великодня, 18 квітня, о 20:45 на каналі «Україна». Днями артист розповів українцям, від яких сімейних традицій йому доведеться відмовитися через карантинні заходи:

«Традиції такі, як і у всіх – в останній тиждень маємо притримуватися посту – відмовитися від усіляких розваг, зрозуміти, що я зробив не так, визнати це і прийняти. В п’ятницю я завжди приїздив до Плащаниці – в ту церкву, де я народився – в маленькому селі Бортники на Західній Україні. А в неділю ми всією родиною йшли до церкви з кошиками і всі разом зустрічали свято», – поділився лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома в ефірі каналу «Україна».

Артист зізнається – намагається дотримуватися посту, але останній тиждень перед Пасхою обов’язково відмовляється від усього забороненого. Цього ж року Михайлу доведеться відмовитися і від традиційного святкування Великодня, до чого закликає і своїх шанувальників:

«Перший раз у моєму житті, я думаю, це також перший раз для всіх українців – ми будемо відмовлятися від цього. Я вас дуже прошу, люди, залишайтеся вдома. Молодь нехай налаштує онлайн-трансляцію божої служби і разом помолимося за Україну, і відсвяткуємо у такий досить незвичний спосіб Великдень. Адже треба пам’ятати, що після ночі завжди буде день!» – нагадує артист, який виступить на святковому концерті «Українська пісня року».

Крім того, DZIDZIO розповів, що збирається власноруч готувати паску, адже має вільний час і невеличкий досвід.

«Чому б ні? Спробую, я вже і пампухи пік! Секретного рецепту у мене немає, але я дуже люблю паски! Чомусь вона мені дуже смакувала з шинкою, не міг зрозуміти, чому, але мені завжди це подобалося, ще люблю додати хрону», – поділився музикант в програмі «Ранок з Україною».

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч назвав топ-5 ідей, як зустріти Великдень на карантині.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 15 квітня Меланія Трамп вибрала незрівнянне смарагдове плаття-сорочку з особливої нагоди
Новини України ПасхаDZIDZIO
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся