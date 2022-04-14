Курица в духовке "как шашлык": готовим недорого и очень вкусно

Когда очень хочется вкусного и ароматного шашлыка, а в лес нельзя, можно побаловать себя запеченным в духовке куриным мясом, которое по вкусу будет очень похоже на любимый шашлык.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Куриные бедра (без кости) нарежьте крупными кусочками, сделайте проколы тендерайзером или вилкой, чтобы маринад лучше проникал вглубь волокон курицы.
Одну луковицу нарежьте полукольцами, две - кольцами. Лук полукольцами посолите и пожамкайте, чтобы из него выделился сок. Чеснок измельчите.
Залейте курицу кефиром, добавьте аджику, чеснок, лук полукольцами, черный перец и все хорошо перемешайте.
Выложите кольца лука, максимально сохраняя их форму, чтобы они не распались на отдельные колечки.
Накройте емкость крышкой и дайте промариноваться минимум 3-4 часа, а лучше оставьте на ночь в холодильнике.
Деревянные шпажки предварительно замочите в воде. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука.
Емкость, диаметром чуть меньше, чем длина шпажек, выстелите фольгой. Выложите шпажки на бортики формы.
Выпекайте в заранее прогретой до максимума духовке на самом верхнем уровне. Если есть верхний гриль и конвекция, то можно их включить.
Каждые 3-5 минут переворачивайте мясо и смазывайте выделившимся соком.
Смотрите по своей духовке на время запекания, все зависит от мощности духовки. В среднем уходит 15-20 минут.
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