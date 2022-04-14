Курка в духовці "як шашлик": готуємо недорого і дуже смачно

Інгредієнти:

Курячі стегна (без кістки) - 550-600 г

Цибуля - 3 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Кефір - 150 г

Аджика - 1 ст. л.

Сіль - за смаком

Чорний перець - за смаком

Покрокове приготування "шашлику"

Курячі стегна (без кістки) наріжте великими шматочками, зробіть проколи тендерайзером або виделкою, щоб маринад краще проникав вглиб волокон курки.

Одну цибулину наріжте півкільцями, дві - кільцями. Лук півкільцями посоліть і пожамкайте, щоб з нього виділився сік. Часник подрібніть.

Залийте курку кефіром, додайте аджику, часник, цибулю півкільцями, чорний перець і все добре перемішайте.

Викладіть кільця цибулі, максимально зберігаючи їх форму, щоб вони не розпалися на окремі кільця.

Накрийте ємність кришкою і дайте промаринуватися мінімум 3-4 години, а краще залиште на ніч в холодильнику.

Дерев'яні шпажки попередньо замочіть у воді. Нанижіть м'ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі.

Ємність, діаметром трохи менше, ніж довжина шпажок, вистеліть фольгою. Викладіть шпажки на бортики форми.

Випікайте в заздалегідь прогрітій до максимуму духовці на самому верхньому рівні. Якщо є верхній гриль і конвекція, то можна їх включити.

Кожні 3-5 хвилин перевертайте м'ясо і змащуйте соком, що виділився.

Дивіться по своїй духовці на час запікання, все залежить від потужності духовки. В середньому йде 15-20 хвилин.