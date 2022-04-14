Курка в духовці "як шашлик": готуємо недорого і дуже смачно

Коли дуже хочеться смачного і ароматного шашлику, а в ліс не можна, варто побалувати себе запеченим в духовці курячим м'ясом, яке за смаком буде дуже схоже на улюблений шашлик.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Курячі стегна (без кістки) наріжте великими шматочками, зробіть проколи тендерайзером або виделкою, щоб маринад краще проникав вглиб волокон курки.
Одну цибулину наріжте півкільцями, дві - кільцями. Лук півкільцями посоліть і пожамкайте, щоб з нього виділився сік. Часник подрібніть.
Залийте курку кефіром, додайте аджику, часник, цибулю півкільцями, чорний перець і все добре перемішайте.
Викладіть кільця цибулі, максимально зберігаючи їх форму, щоб вони не розпалися на окремі кільця.
Накрийте ємність кришкою і дайте промаринуватися мінімум 3-4 години, а краще залиште на ніч в холодильнику.
Дерев'яні шпажки попередньо замочіть у воді. Нанижіть м'ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі.
Ємність, діаметром трохи менше, ніж довжина шпажок, вистеліть фольгою. Викладіть шпажки на бортики форми.
Випікайте в заздалегідь прогрітій до максимуму духовці на самому верхньому рівні. Якщо є верхній гриль і конвекція, то можна їх включити.
Кожні 3-5 хвилин перевертайте м'ясо і змащуйте соком, що виділився.
Дивіться по своїй духовці на час запікання, все залежить від потужності духовки. В середньому йде 15-20 хвилин.
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