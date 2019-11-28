Кто-то не долетел целиком? Сеть взорвало вирусное видео необычного багажа в столичном аэропорту

В Сети появилось забавное видео, где на ленте выдачи багажа в аэропорту "Борисполь" вращается реквизит иллюзиониста – ящик с торчащими из него женскими ногами. Именно такой используется для широко известного магического трюка, когда фокусник разделяет свою очаровательную помощницу на две части.

Действо застали пассажиры, прилетевшие рейсом из Дубая. Когда ящик с женскими ногами выехал на багажную ленту вместе с другими чемоданами, увиденное тут же вызвало удивление и смех украинцев и гостей страны.

Пассажиры начали снимать происходящее на мобильные телефоны и выставлять в социальные сети. Всего за несколько часов видео разлетелось по Сети, набрало множество репостов, лайков и веселых комментариев:

"Кому-то не повезло долететь целиком))", "После корпоратива некоторые члены команды доезжают в слегка разобранном виде", "Когда не хватило на билет", "Кто-то доехал по частям", "Рома, я узнаю эти ноги!".

Как выяснилось, необычный "багаж" принадлежит украинскому иллюзионисту Роману Бондарчуку. Таким образом Роман хотел напомнить гостям и жителям страны, как важно уметь замечать чудеса вокруг себя и верить в то, что все возможно.

Роман Бондарчук

"Выступление иллюзиониста – это миг, когда все становится возможным. Но в повседневной жизни мы много концентрируемся на том, что внутри нас, и часто забываем смотреть по сторонам. А ведь мир вокруг полон чудес и забавных историй. Устроив этот небольшой перформанс в аэропорту, я хотел поднять настроение украинцам и гостям нашей страны. А еще – напомнить людям, как важно научиться видеть маленькие чудеса повседневности и верить, что все возможно не только по ТВ или на сцене, а и в реальной жизни", – рассказал Роман Бондарчук.

Андрей Бедняков за рулем с закрытыми глазами с иллюзионистом Романом Бондарчуком

Роман Бондарчук – известный украинский иллюзионист, постоянный гость эфиров на "1+1", "Новом Канале", "Украина" и других. Консультант программы "Битва экстрасенсов" на СТБ. Иллюзионные шоу Романа высоко оценили зрители не только Украины, но и Франции, Италии, ОАЭ, Кипра и множества других стран. Участниками его номеров становились известные спортсмены, политики, а также звезды украинского шоу-бизнеса: Потап и Настя, Алена Шоптенко, OLEYNIK, Александр Шовковский, Андрей Бедняков и даже арабский шейх. Его иллюзионное шоу "Век Иллюзий" в 2019 году, которое собрало полный зал зрителей в Концертном Зале Октябрьский, покорило не только украинских зрителей, но и с успехом шло в тематическом парке Ferrari World Abu Dhabi. Роман – единственный европейский иллюзионист, чье шоу Ferrari выбрало для сотрудничества со своим брендом.