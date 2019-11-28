Хтось не долетів цілком? Мережу підірвало вірусне відео незвичайного багажу в столичному аеропорту

У Мережі з'явилося кумедне відео, на якому на стрічці видачі багажу в аеропорту "Бориспіль" рухається реквізит ілюзіоніста – ящик із жіночими ногами. Саме такий використовується для добревідомого магічного трюку, коли фокусник розділяє свою чарівну помічницю на дві частини.

Дійство застали пасажири, які прилетіли рейсом МАУ з Дубай. Коли ящик з жіночими ногами виїхав на багажну стрічку разом з іншими валізами, побачене тієї ж миті викликало здивування і сміх українців та гостей країни.

Пасажири почали знімати те, що відбувається, на мобільні телефони і виставляти в соціальні мережі. Всього за кілька годин відео розлетілося по Мережі, набрало безліч репостів, лайків та веселих коментарів:

"Комусь не пощастило долетіти цілком))», "Після корпоративу деякі члени команди доїжджають в дещо розібраному вигляді", "Коли не вистачило на квиток", "Хтось доїхав по частинах", "Рома, я дізнаюся ці ноги!".

Як з'ясувалося, незвичайний «багаж» належить українському ілюзіоністові Роману Бондарчуку. Таким чином Роман хотів нагадати гостям та жителям країни, як важливо уміти помічати дива навколо себе і вірити в те, що все можливо.

Роман Бондарчук

"Виступ ілюзіоніста – це мить, коли все стає можливим. Але в повсякденному житті ми багато концентруємося на тому, що всередині нас, і часто забуваємо дивитися довкола. Але ж світ сповнений чудес та веселих історій. Влаштувавши цей невеличкий перформанс в аеропорту, я хотів підняти настрій українцям та гостям нашої країни. А ще – нагадати людям, як важливо навчитися бачити маленькі дива повсякденності та вірити, що все можливо не тільки по ТБ або на сцені, а й у реальному житті", – розповів Роман Бондарчук.

Андрій Бідняків за кермом з закритими очима з ілюзіоністом Романом Бондарчуком

Роман Бондарчук – відомий український ілюзіоніст, постійний гість ефірів на "1+1", "Нового Каналу", "Україна" та інших. Консультант програми "Битва екстрасенсів" на СТБ. Ілюзійні шоу Романа високо оцінили глядачі не тільки України, а й Франції, Італії, ОАЕ, Кіпру і безлічі інших країн. Учасниками його номерів ставали відомі спортсмени, політики, а також зірки українського шоу-бізнесу: Потап і Настя, Олена Шоптенко, OLEYNIK, Олександр Шовковський, Андрій Бедняков і навіть арабський шейх. Його Ілюзійне шоу "Століття Ілюзій" в 2019 році, яке зібрало повний зал глядачів в Концертному Залі Жовтневий, підкорило не лише українських глядачів, а й з успіхом йшла в тематичному парку Ferrari World Abu Dhabi. Роман – єдиний європейський ілюзіоніст, чиє шоу Ferrari вибрало для співпраці зі своїм брендом.