Креативность отправится на отдых: гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 мая по 6 июня

Гороскоп на начало июня говорит о том, что лето начнется с некоторой замедленности и напряженности. Ретроградный Меркурий внесет свои коррективы в жизни людей и возможны неожиданные ситуации и непредвиденные моменты.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 31 мая по 6 июня, и кого ждет успех в эти дни. Об этом сообщает Lunday.

Овен

В понедельник совет от небезразличного человека будет хорошим. Со вторника по четверг постарайтесь больше отдыхать. В четверг по максимуму поработайте и избегайте любых контактов, есть риск серьезной ссоры. В четверг и пятницу невероятно повезет, возможны приятные сюрпризы в отношениях.

Телец

На работе избегайте конфликтов и конфронтации. С 1 по 3 июня есть шанс познакомиться с человеком, который вам очень близко по духу – не избегайте общения. 4 и 5 июня проведите в домашней обстановке, возможно чувство усталости. Конец недели подходит для кардинальных изменений в жизни – не бойтесь, у вас все получится.

Близнецы

Все важные дела запланируйте на понедельник, так как со вторника Луна начнет провоцировать конфликты в рабочей среде. Не берите в этот период ответственность за коллег на себя. В конце недели обратите внимание на свой здоровье и настроение, вам необходим отдых. Займитесь своей семьей и близкими.

Рак

Проявите максимальное трудолюбие с самого начала недели. Такой подход позволит достичь высот в профессиональном плане. Самым удачным этот период окажется для тех, кто работает в госструктурах или занимается предпринимательской деятельностью. Карьеристам астрологи рекомендуют придержать язык за зубами, чтобы болтливость не сыграла плохую службу. Особенно опасной станет пятница. В воскресенье проведете приятно время с единомышленниками.

Лев

Льву звезды сулят мелкие неприятности и трудности, возможны препятствия в делах и недопонимание. Тем, кто состоит в отношениях и есть проблемы, придется особенно сложны – возможны разрывы. Такая ситуация продлится до пятницы, а потом все начнет налаживаться. Не занимайтесь самобичеванием, постарайтесь отвлечься. На выходных все наладится само собой – отдохните на природе или в кругу родных.

Дева

В первой половине недели возможен негатив, и это может привести к проблемам в отношениях. Следите за тем, что вы говорите, будьте осторожны в ситуациях с партнерами по бизнесу. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и будьте предельно осторожны за рулем. До субботы напряженная ситуация пойдет на спад, а в воскресенье все полностью придет в норму.

Весы

Последний день весны стоит посвятить личным взаимоотношениям. Не бойтесь стать инициатором свидания. До 3 июня на жизнь Весов будут влиять звезды, которые приготовили много рутинной работы. Далее ожидается два дня проблем и ссор – держитесь в стороне от конфликтов.

Скорпион

В понедельник стоит быть лояльнее к партнеру тем, кто недавно находится в отношениях. Не скандальте и не ругайтесь, есть риск расставания. Семейным представителям также стоит проявить сдержанность. В начале июне и до четверга удача будет на стороне одиноких Скорпионов. В конце недели обратите внимание на самочувствие и общее эмоциональное состояние – могут быть ссоры, травмы, проблемы со здоровьем, которые тянутся давно.

Стрелец

Все деловые переговоры и встречи запланируйте на понедельник – ожидается пик активности. В денежной сфере тоже все будет удачно – помогут новые связи и интересная подработка. Потом возможны проблемы на личном фронте – есть большой риск сильно поссориться, держите себя в руках. В конце недели стоит запланировать свидание, это поможет помириться и улучшить взаимоотношения.

Козерог

До пятницы Козерогам будет везти по всем фронтам. Вы успеете переделать массу важных дел, заключить хорошие контракты и успешно провести переговоры. В пятницу откажитесь от свиданий, даже если они кажутся перспективными – разочарования будет больше, чем радости. 4-го июня Луна провоцирует упадок настроения. Повезет в конце недели одиноким, есть вероятность в 85% встретить свою половинку.

Водолей

Первые три дня недели ожидается везение в карьере и финансовой сфере жизни. Постарайтесь больше общаться. В конце недели обратите внимание на самые сложные задачи. В личной жизни постарайтесь либо не назначать романтические встречи на воскресенье – есть большой риск поссориться.

Рыбы

Вся неделя окажется просто подарком судьбы и звезд. На работе сможете показать себя и проявить свои способности. Со вторника звезды будут помогать в любых начинаниях. В пятницу и субботу ожидайте хороших перемен. Возможно предложение, которое улучшит финансовое положение. В воскресенье постарайтесь отдохнуть на природе или с друзьями.