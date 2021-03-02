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Космические шансы на успех: астрологи назвали главных везунчиков марта по знаку Зодиака

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 05:29
Космические шансы на успех: астрологи назвали главных везунчиков марта по знаку Зодиака Гороскоп на март 2021 (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на март 2021 года говорит о том, что первый месяц весны принесет много позитивных изменений в жизнь всех представителей зодиакального созвездия. На первый план у многих выйдет любовная и романтическая сфера, а в финансах стоит ждать приятные сюрпризы и стремительное развитие.

Астролог Василиса Володина составила свой гороскоп на март и назвала самых больших счастливчиков по знаку Зодиака. Об этом пишет SlovoFraza.

Телец

Тельцам звезды пророчат невероятную удачу в любви и успех в финансовой сфере. Март станет идеальным временем для обучения чему-то новому, для знакомств и судьбоносных встреч. Самое важное в этом месяце – помнить, что нет ничего невозможного. Март принесет вдохновение, а вот Марс немного замедлит представителей этого знака и нужно будет делать усилие над собой, чтобы двигаться и трудиться.

Рак

В начале весны Раки смогут изменить свою жизнь к лучшему и достичь очень высоких результатов в работе, в любви и в бизнесе. Вселенная будет на стороне Раков и поможет раскрыть им в себе все самое хорошее, нужное и важное – это даст возможность стать лучшей версией себя. Перемены будут очень заметны со стороны и это принесет Ракам уважение, любовь и головокружительный успех.

Козерог

Давите на газ, Козероги, вы очень близки к своему успеху. Категорически запрещено бросать начатое. Звезды дадут в марте такую мощную энергетическую подпитку, что все задачи будут казаться легкими. Возможны и неудачи, но не стоит их воспринимать, как что-то плохое. Они необходимы для обретения силы и мудрости. Девиз месяца – будьте открыты, и вы сможете завоевать расположение любого человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что сулит ближайшая неделя всем знакам Зодиака по Таро.

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