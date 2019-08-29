Концерт New Era Orchestra на закрытии фестиваля Bouquet Kyiv Stage собрал около 2 тысяч зрителей

Одиннадцать дней в саду «Софии Киевской» звучала музыка – классическая, современная камерная и симфоническая, джазовая, электронная, экспериментальная. Всего – более 30 концертов украинских и зарубежных групп и оркестров с участием всемирно известных солистов и дирижеров. Фестиваль, организованный Домом «Мастер Класс», проходил в «Софии Киевской» и «Золотых воротах» с 16 по 26 августа.

Завершился фестиваль концертом New Era Orchestra. Солистами концерта были: Константин Тимохин (валторна, Украина-Швейцария), Кирилл Шарапов (скрипка, Украина), Сусанна Карпенко (этно-вокал, Украина). Арт-директор и дирижер – Татьяна Калиниченко. Выполняли Монтеверди, Вивальди, Моцарта и премьеру цикла Ukrainian Seasons («Украинские сезоны»). Слушатели заняли места в зале и газоны в саду Софии Киевской. Публика долго аплодировали стоя.

«Абсолютно удивительная публика была на этих концертах. Все музыканты отмечают, что это очень искренняя и резонирующая публика. Очень часто на фестивалях присутствуют профессиональные зрители, которые читают партитуры, готовятся, но не всегда возникает такой резонанс. А у нас публика, может, не такая профессиональная, но искренняя. Здесь постоянно происходила живая история», – говорит соорганизатор Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин.

Рекордное количество людей также собрали концерт-открытие музыки Виктории Полевой «Маргиналии», который сыграл оркестр «Виртуозы Киева» с дирижером Владимиром Сиренко, и концерт норвежского музыкант и композитор Ейстен Севог с вокалисткой Бенедикт Торгет.

Фото: Виталий Мариаш

Лидерами зрительских симпатий стали концерты этно-группы ДахаБраха, «ТЕЛЬНЮК: Сестры» в сопровождении Национального президентского оркестра Украины, выступление пианиста Евгения Громова, электронных групп Ptakh_Jung, Dz'ob и «Сон Совы», джазовой певицы Лауры Марти и американского джазового пианиста Миши Цыганова. Ночное выступление певицы с редким диапазоном голоса Назгуль Шукаевой собрал настоящих ценителей, которые готовы даже пожертвовать сном ради искусства.

«Наша программа состовлялась буквально перед фестивалем и специально для него, – рассказывает Назгуль Шукаева. Она добавляет, что огромную роль на звучание музыки сыграло место проведения фестиваля – «София Киевская»: «Само пространство каким-то образом управляет всем, даже звуком. Оно живое и постоянно коммуникабельное. Мне кажется, что здесь даже не столько имел значение наше выступление, как место. Люди приходили сюда, в «Софию Киевскую», и чувствовали внутреннее спокойствие и радость, счастье. Это место питает, дает импульс дару через звук».

Среди уникального музыкального контента, который был презентован киевлянам и гостям, было и выступление пианиста Алексея Гринюка и скрипача Андрея Белова, американо-израильского джазового пианиста Гая Минтуса, оперных певцов Тэмми Генсрад и Николас Ишервуд из США и многие другие. Сразу пять оркестров - New Era Orchestra, Национальный президентский оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, «Виртуозы Киева» и «Киевские солисты» – приняли участие в фестивале.

Фото: Виталий Мариаш

Программа Bouquet Kyiv Stage охватила не только мощную музыкальную программу, но и визуальное искусство, показы украинского кино, театрализованные экскурсии и интерактивные активности для детей (в частности, для детей с аутизмом), людей пожилого возраста. Темой фестиваля стали «Звуки города». А главной философией – сотворчество и взаимодействие.

«Фокус-тема – это не только тот стержень, который не дает структуре распасться, но и ключ к скрытым связям между явлениями. Как звучит родной Киев, мы исследовали и через фотографию, и через пластику, театр, мастер-классы, кино, дискуссии. «Звучала» вся программа, – рассказывает куратор музыкальной программы Bouquet Kyiv Stage, музыковед и музыкальный критик Любовь Морозова. – Мне пришло в голову, что весь фестиваль работал как некий такой экзистенциальный опыт. Когда человек проходит через большее количество дней фестиваля, то она психологически трансформируется. С каждым это происходит на своем уровне, но люди говорили, что у них что-то изменилось ».

Отдельным направлением фестиваля стал «Кинобукет». В течение девяти дней в «Золотых воротах» можно было посмотреть лучшие украинские короткометражные ленты последних нескольких лет. Ежедневно это был букет фильмов, сформирован при непосредственном участии оргкомитетов фестивалей, премий и кинопроектов: Киевский Кинобукет, букет от Одесского международного кинофестиваля, букет от «Современного украинского кино», букет от проекта «Смотри украинское», букет от Docudays UA, букет от кинофестиваля «Открытая ночь», букет от Киевского международного кинофестиваля «Молодость», а также букет от «Золотая дзыги» и букет от Международного кинофестиваля анимационных фильмов КРОК. Всего – более 70 лент.

«Принципы отбора фильмов был достаточно простым: это должно было быть ярче, выразительнее, наиболее красноречивое, найхудожнише и социально заангажировано кино», – говорит программный директор фестиваля «Кинобукета» Владимир Войтенко.

Визуальное искусство на фестивале представляли сразу несколько проектов. Это - выставка украинского живописца, графика и монументалиста Александра Дубовика «Белый Букет», художественная выставка «Автопортрет с букетом», в которой приняли участие более 30 художников, фотовыставка Киры Кузнецовой «За пять минут до начала...» и выставка Виктории Зубенко « Остановись. Смотри. Искусство».

Шведский художественный коллектив MELO представил на фестивале сразу три события. Это – интерактивные программы для детей и для детей с аутизмом на основе представления SPARA и хореографический воркшоп для людей пожилого возраста. Среди интерактивных программ – и театрализованная экскурсия «Софией Киевской» от Нового драматического театра на Печерске, и «Фортепианный концерт в две руки» для родителей с малышами от инициативы Baby Mozart, и интерактивная сказка-фантазия «Фантеркок – маленький кукольник, сын прачки» от Киевской детской творческой студии «АртБагаж».

Одним из знаковых проектов в рамках фестиваля стал цикл бесед под ясенем. Его инициировал соорганизатор Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. К публичным разговорам в саду «Софии Киевской» под двухсотлетним ясенем были приглашены известные культурные деятели, философы и интересные люди из разных сфер жизни. Евгений Уткин, рассказывая о замысле бесед, провел такую ​​аналогию: мы потребляем сегодня много специй, не испытывая при этом вкуса самой блюда. Глубокие и неспешные беседы позволяли присутствовать почувствовать, собственно, этот вкус. Гостями разговоров стали исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, норвежский композитор и музыкант, джазмен Ейстен Севог и норвежская солистка Бенедикте Торгет, композитор, продюсер и режиссер Сергей Круценко, социолог и доктор философских наук Евгений Головаха; прозаик, поэт, журналист, правозащитник Игорь Померанцев, композитор Алексей Войтенко и другие.

«В больших городах между людьми всегда дистанция, мы же пытаемся заполнить это пространство искусством», – говорит идейная вдохновительница и инициатор фестиваля Ирина Буданська.

Организаторы отмечают, что Bouquet Kyiv Stage уже выходит за рамки фестиваля, ему тесно в этом формате, он не завершается. С осени его логическим и живым продолжением станут события в Доме «Мастер Класс».

«Киев возвращается на культурную карту мира», – заключает Евгений Уткин.

Фестиваль в цифрах: всего более 70 событий, из которых – 30 концертов качественной разножанровой музыки. Более 70 украинских кинолент показали в рамках «Кинобукету». Более 350 участников из разных стран: Австрии, Норвегии, Израиля, Франции, Германии, США. Сразу 5 украинских оркестров выступили на открытой сцене.