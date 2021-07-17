Контролируйте эмоции и проявите внимательность: женский гороскоп с 19 по 25 июля

Гороскоп на июль 2021 года говорит о том, что середина лета будет довольно напряженной. Возможны конфликты, резкие изменения в планах, нестандартные ситуации, из которых придется искать выход с большими усилиями.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 19 по 25 июля. Об этом информирует портал Astro.

Овен

Неделя подходит для общения с родственниками – для решения важных вопросов выделите время в понедельник или вторник. Вторая половина недели будет неоднозначной в профессиональной сфере – могут быть напряженные ситуации с коллегами или начальством. Постарайтесь не совершать ошибок и выполнять дела в срок. Будьте внимательны при приеме лекарства и воздержитесь от алкоголя на выходных. В личной жизни постарайтесь сдерживать негативные эмоции.

Телец

Займитесь в начале недели делами, которые связаны с документами. Возможно, вам нужно оформить паспорт, подать на водительские права или собрать справки – самые удачные дни для этого понедельник и вторник. Вторая половина недели пройдет в поездках и обучении, могут возникнуть сложности. Возможно, вам понадобится больше информации или сменить преподавателя. В сфере личных отношений не пытайтесь доказывать свою правоту по любому вопросу.

Близнецы

Начало недели принесет информацию, которая будет нужна при совершении покупок и для увеличения своих доходов. Неделя станет удачной для решения материальных вопросов – ожидайте помощь от коллег и друзей. Во второй половине недели постарайтесь беречь силы и энергию – возможен спад. Осторожнее со спортом – не перенапрягайтесь. Выходные проведите дома, с родными и близкими – это укрепит ваши отношения.

Рак

Первая половина недели пройдет в интеллектуальной и творческой активности, обучение пойдет легче и быстрее. Также удачными станут спортивные состязания. В эти дни вы сможете завязать романтическое знакомство. Вторая половина недели принесет увлекательные поездки и встречи. Если есть такая возможность – берите друзей и отправляйтесь на пикник. В отношениях отнеситесь внимательнее к потребностям партнера. Игнорирование может привести к конфликтам.

Лев

В начале недели вас могут вовлечь в какую-то интригу или расследование. У вас получится прояснить для себя ответы на важные вопросы и получить необходимую информацию. В понедельник или вторник ждите гостей – вас ждут интересные разговоры. Возможно знакомство в интернете и несмотря на таинственность, никакой опасности вам не угрожает. Во второй половине недели будьте внимательны к здоровью – не посещайте бассейны и не находитесь долгое время на солнце.

Дева

Первая половина недели будет наполнена дружеским общением и новыми знакомствами. Ваша коммуникабельность будет на высоте. Перед началом важным дел получите консультацию с кем-то более опытным, наведите справки. Во второй половине недели романтический настрой возьмет верх – возможно знакомство. Не торопитесь с выводами о нем – вы можете ошибиться.

Весы

Поставьте четкие цели и держите разум холодным – только это поможет вам справиться с вызовами этой недели. Вы сможете адаптироваться к обстоятельствам и получить желаемое, но проявите гибкость и доверьтесь психологическому чутью. У вас будет шанс проявить себя в разных сферах – используйте его. Вов торой половине недели проявите смелость и напористость, вам понадобится принципиальность. Могут быть конфликты с родными.

Скорпион

В первой половине недели у вас проснется тяга к знаниям, и Вселенная будет вам помогать – вы получите информацию из разных источников и сможете утолить свое любопытство. Ваше общение в социальных сетях будет очень активным, можете получить важное послание от иностранцев. Неделя будет удачной для путешествий и изучения иностранных языков. Во второй половине недели могут быть проблемы с документами. Будьте осторожны во время дальних поездок на собственных автомобилях, могут быть неприятности.

Стрелец

Неделя начнется не очень позитивно, держите под контролем эмоции, чтобы избежать стрессов. Проявите изобразительность и принимайте быстро важные решения. Возможны финансовые поступления. Вторая половина недели тоже будет напряженной – постарайтесь не совершать рискованных поступков и тщательно взвешивайте все свои решения. Есть риск получения травм, поэтому будьте аккуратнее с огнем и с различными инструментами.

Козерог

В первые дни недели вам предстоит диалог с партнером – можно поднимать острые вопросы, искать решение старых конфликтов. Вы сможете обсудить все темы без лишних эмоций и найдете новые пути друг к другу. Деловое сотрудничество тоже будет на высоте, сможете заключить выгодный договор. Во второй половине недели могут быть конфликты с близкими. Для решения спора можно пригласить стороннего человека, друга семьи. Выходные стоит посвятить путешествию.

Водолей

Придерживайтесь режима дня, уделите внимание тщательному планированию. Подумайте, как можно уплотнить свой график или сделать его более удобным. Изменения в образе жизни принесут быстрые положительные результаты – увеличится продуктивность. Во второй половине недели есть риск подхватить простуду. Постарайтесь распределить свои силы и энергию так, чтобы не перенапрягаться, так как упадок сил ослабляет иммунитет.

Рыбы

Уделите на этой неделе время творчеству, любому хобби, которое приносит вам удовлетворение и поднимает настроение. К жизненным ситуациям стоит отнестись легко и позитивно. Это позволит вам легко и непринужденно решить даже самые сложные задачи. Вторая половина недели может принести неприятности в личной жизни – не позволяйте ревности испортить ваши отношения. Нежность и гармония помогут вам достичь успеха в любви. На выходных отправляйтесь на концерт.