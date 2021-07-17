Контролюйте емоції і проявіть уважність: жіночий гороскоп з 19 по 25 липня

Гороскоп на липень 2021 року говорить про те, що середина літа буде досить напруженою. Можливі конфлікти, різкі зміни в планах, нестандартні ситуації, з яких доведеться шукати вихід з великими зусиллями.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в період з 19 по 25 липня. Про це інформує портал Astro.

Овен

Тиждень підходить для спілкування з родичами – для розв'язання важливих питань виділіть час в понеділок або вівторок. Друга половина тижня буде неоднозначною в професійній сфері - можуть бути напружені ситуації з колегами або начальством. Постарайтеся не робити помилок і виконувати справи в строк. Будьте уважні при прийманні ліків і утримайтеся від алкоголю на вихідних. В особистому житті постарайтеся стримувати негативні емоції.

Телець

Займіться на початку тижня справами, які пов'язані з документами. Можливо, вам потрібно оформити паспорт, подати на водійські права або зібрати довідки – найвдаліші дні для цього понеділок і вівторок. Друга половина тижня пройде в поїздках і навчанні, можуть виникнути складнощі. Можливо, вам знадобиться більше інформації або змінити викладача. У сфері особистих відносин не намагайтеся доводити свою правоту з будь-якого питання.

Близнюки

Початок тижня принесе інформацію, яка буде потрібна при здійсненні покупок і для збільшення своїх доходів. Тиждень стане вдалим для розв'язання матеріальних питань - чекайте допомогу від колег і друзів. У другій половині тижня постарайтеся берегти сили та енергію – можливий спад. Обережніше зі спортом - не перенапружуйтеся. Вихідні проведіть вдома, з рідними та близькими – це зміцнить ваші відносини.

Рак

Перша половина тижня пройде в інтелектуальній і творчій активності, навчання піде легше і швидше. Також вдалими стануть спортивні змагання. У ці дні ви зможете зав'язати романтичне знайомство. Друга половина тижня принесе захопливі поїздки та зустрічі. Якщо є така можливість - беріть друзів і вирушайте на пікнік. У відносинах поставтеся уважніше до потреб партнера. Ігнорування може призвести до конфліктів.

Лев

На початку тижня вас можуть втягнути в якусь інтригу або розслідування. У вас вийде прояснити для себе відповіді на важливі питання та отримати необхідну інформацію. У понеділок або вівторок чекайте гостей – вас чекають цікаві розмови. Можливо знайомство в Інтернеті й попри на таємничість, ніякої небезпеки вам не загрожує. У другій половині тижня будьте уважні до здоров'я – не відвідуйте басейни та не перебувайте довгий час на сонці.

Діва

Перша половина тижня буде наповнена дружнім спілкуванням і новими знайомствами. Ваша комунікабельність буде на висоті. Перед початком важливих справ отримаєте консультацію з кимось більш досвідченим, дізнайтеся більше. У другій половині тижня романтичний настрій візьме верх - можливо знайомство. Не поспішайте з висновками про нього - ви можете помилитися.

Терези

Поставте чіткі цілі та тримайте розум холодним – тільки це допоможе вам впоратися з викликами цього тижня. Ви зможете адаптуватися до обставин і отримати бажане, але проявіть гнучкість і довіртеся психологічному чуттю. У вас буде шанс проявити себе в різних сферах – використовуйте його. У другій половині тижня проявіть сміливість і напористість, вам знадобиться принциповість. Можуть бути конфлікти з рідними.

Скорпіон

У першій половині тижня у вас прокинеться тяга до знань, і Всесвіт буде вам допомагати – ви отримаєте інформацію з різних джерел і зможете втамувати свою цікавість. Ваше спілкування в соціальних мережах буде дуже активним, можете отримати важливе послання від іноземців. Тиждень буде вдалим для подорожей і вивчення іноземних мов. У другій половині тижня можуть бути проблеми з документами. Будьте обережні під час далеких поїздок на власних автомобілях, можуть бути неприємності.

Стрілець

Тиждень почнеться не дуже позитивно, тримайте під контролем емоції, щоб уникнути стресів. Проявіть образотворчість і приймайте швидко важливі рішення. Можливі фінансові надходження. Друга половина тижня теж буде напруженою - постарайтеся не робити ризикованих вчинків і ретельно зважуйте всі свої рішення. Є ризик отримання травм, тому будьте акуратніше з вогнем і з різними інструментами.

Козоріг

У перші дні тижня у вас буде діалог з партнером – можна піднімати гострі питання, шукати вирішення старих конфліктів. Ви зможете обговорити всі теми без зайвих емоцій і знайдете нові шляхи один до одного. Ділове співробітництво теж буде на висоті, зможете укласти вигідний договір. У другій половині тижня можуть бути конфлікти з близькими. Для вирішення спору можна запросити сторонню людину, друга сім'ї. Вихідні варто присвятити подорожі.

Водолій

Дотримуйтеся режиму дня, приділіть увагу ретельному плануванню. Подумайте, як можна ущільнити свій графік або зробити його більш зручним. Зміни в способі життя принесуть швидкі позитивні результати - збільшиться продуктивність. У другій половині тижня є ризик підхопити застуду. Постарайтеся розподілити свої сили та енергію так, щоб не перенапружуватися, бо занепад сил послаблює імунітет.

Риби

Приділіть на цьому тижні час творчості, будь-якому хобі, яке приносить вам задоволення і піднімає настрій. До життєвих ситуацій варто поставитися легко і позитивно. Це дозволить вам легко і невимушено вирішити навіть найскладніші завдання. Друга половина тижня може принести неприємності в особистому житті – не дозволяйте ревнощам зіпсувати ваші відносини. Ніжність і гармонія допоможуть вам досягти успіху в любові. На вихідних вирушайте на концерт.