Эти знаки Зодиака в июле постигнут беды и неудачи: лучше не выходите из дому!

Гороскоп на июль 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым придется несладко в эпицентре лета. Их будут преследовать неудача за неудачей, все будет валиться из рук. Но астрологи говорят - выход есть. Кто эти лузеры эпицентра лета и как им пережить болезненный период - читайте ниже в нашем материале.

Овен

Овны в июле могут почувствовать усталость и даже ностальгию. Вам будет хотеться душевного тепла и комфорта, потянет к любимым местам, к знакомому окружению. Могут также возникнуть проблемы со здоровьем сердца. Вам следует меньше волноваться, тогда вы сможете прожить этот месяц счастливо и спокойно.

Лев

Львы весь месяц проведут в бесконечном самоанализе и будут беспощадно критиковать себя. Не тоните в самокопании и переживаниях, а лучше поищите способ выпустить пар. Астрологи рекомендуют завести дневник, чтобы отдавать свои эмоции бумаге, ее потом можно будет сжечь или порвать, таким образом отпустив проблему.

Стрелец

Стрельцам придется пережить череду жизненных перемен. Даже если вам будет сложно прощаться с прошлым, стоит понимать, что без этого никак. Отпустите прошлое и смело шагайте вперед, к переменам. Новые открытия и впечатления уже на пороге и незачем с собой тащить груз прошлых потерь.