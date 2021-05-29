Кінець весни стане прохолодним і дощовим, а літо зустріне українців грозами: де заливатиме

Погода в Україні в останні дні травня не принесе потепління, проте після багатої на опади неділі прийде більш "сухий" початок тижня - зливи та грози пройдуть тільки в деяких регіонах. Втім, вже 3 червня опади накриють практично всю територію країни.

У неділю, 30 травня, дощі не доберуться тільки до південних областей, а на решті частини України литимуть дощі, причому на Заході країни очікуються значні зливи.

Температура повітря на Правобережжі, в центральних і північних областях складе в середньому близько +16... +20 градусів, тепліше буде в південних і східних регіонах, де термометри піднімуться максимум до +25 градусів.

Карта погоди в Україні 30 травня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 31 травня, дощі залишаться тільки в західних областях, а на півдні пройдуть грози. На решті частини території України буде хмарно з проясненням, без опадів.

На початку тижня температура повітря знизиться ще на пару градусів - в середньому прогнозується близько +15... +18 градусів, при цьому в південних, східних і місцями центральних областях буде до +24... +25 градусів.

Карта погоди в Україні 31 Травня (фото: meteo.gov.ua)

У перший день літа 1 червня, у вівторок, дощі з грозами очікуються у східних, південних та місцями в центральних областях.

Тенденція до зниження температури повітря продовжиться, і вище ніж +22 градусів термометри не покажуть, а в середньому по країні очікується близько +14... +17 градусів.

Карта погоди в Україні 1 червня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 2 червня, опади у вигляді короткочасних дощів з грозами охоплять більшу половину України, і сухою залишиться тільки північна частина країни.

Температура повітря буде аналогічна минулому дню: і коливатиметься між +13 і +22 градусів.

Карта погоди в Україні 2 червня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 3 червня, грози та дощі будуть скрізь в Україні. При цьому потроху стануть підніматися стовпчики термометрів: очікується в цілому від +16 і до +22 градусів.

Карта погоди в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)