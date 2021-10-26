ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Конец октября принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего трое!

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 05:20
Конец октября принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего трое! Гороскоп любви на конец октября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что второй осенний месяц принесет много переживаний и неурядиц в разных сферах жизни. Вторая половина октября станет более спокойной и ожидается решение многих сложных ситуаций и задач.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым последняя неделя октября принесет удачу в любви. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Конец месяца принесет Овнам новые успехи в личной жизни. Те, кто уже встретил свою втору половинку, смогут насладиться гармонией и теплом и у них появится наконец-то время друг для друга. А вот одинокие Овны имеют все шансы встретить человека, с которым сложатся близкие отношения. Привлечь огонь любви будет не так уж и трудно – нужно смотреть на все происходящее с оптимизмом.

Весы

В сфере романтических отношений Весам на этой неделе очень пригодится интуиция. Внутренний голос поможет в принятии верных решений и подскажет, в какую сторону нужно свернуть, чтобы не столкнуться с теми, кто может причинить зло. А вот поиски новых отношений могут быть удачными, если представители этого знака будут верить в себя и не бояться новых знакомств.

Стрелец

Астрологи сулят Стрельцам идеальное время для романтических приключений. Планеты и звезды будут поддерживать на этой недели и сделают возможным даже то, что казалось совершенно невероятным. Тем, кто уже находится в паре, стоит использовать этот период для налаживания личной жизни и гармонии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 25 по 31 октября.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве "коп" спас от утопления девочку с помощью куртки: детали героического поступка
В Киеве "коп" спас от утопления девочку с помощью куртки: детали героического поступка