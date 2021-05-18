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Конец мая принесет этим знакам Зодиака важные перемены: Глоба назвал счастливчиков

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 сулит трем знакам Зодиака важные перемены до конца текущей недели - с 18 по 23 число. Павел Глоба рассказал, кому повезет в этот период больше всех в деньгах, любви, карьере.

Об этом пишет slovofraza.com.

Рак

Раки получат шанс улучшить свою жизнь. Глоба считает, что у людей этого знака могут появиться новые друзья, новые возможности. Это прекрасный период для поисков новой работы, открытия своего дела. Если будет много забот и обязанностей, лучше не отдыхать, пока все они не решатся. В противном случае удача от Раков отвернется.

Дева

У Дев наступает период активных поисков второй половинки. Если дело дойдет или уже дошло до отношений, лучше не торопиться, а сначала проверить совместимость. Можно заниматься своей внешностью, взять небольшой отпуск за свой счет. На работе желательно посвящать себя только самым важным обязанностям и смотреть в оба.

Козерог

Астролог считает, что большие финансовые успехи и прорывы ждут Козерогов, которые заняты в сфере творчества, науки и продаж. Что касается отношений, то сейчас очень важно уметь слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного Знака будут красивы и притягательны, и этим стоит воспользоваться.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым удача улыбнется в июне 2021.

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