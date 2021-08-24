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Кінець літа допоможе стати багатшими цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього четверо!

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Вівторок 24 серпня 2021 05:30
Кінець літа допоможе стати багатшими цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього четверо! Названо знаки зодіаку, яким кінець літа принесе гроші (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на останній тиждень серпня говорить про те, що цей період стане активним і приємним. Очікується багато зустрічей, в справах піде підйом, а енергії та сил вистачить на все задумане.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким обов'язково пощастить у фінансах в кінці серпня. Про це пише SlovoFraza.

Телець

Зірки та планети дадуть можливість спокійно заробити. Для цього потрібно позбутися від негативних думок і постаратися не перевтомлюватися. У роботі знадобитися напористість, але сили на відпочинок і спілкування варто все ж залишити. В кінці тижня можна запланувати шопінг, але перед покупкою астрологи рекомендують двічі подумати.

Близнюки

Внутрішній настрій приверне удачу і Близнюкам необхідно нею скористатися. Позитивні та активні Близнюки зможуть згорнути гори, домогтися виконання своїх цілей і навіть перевиконати план в роботі та бізнесі. Не зайвими виявляться відмінна пам'ять і творчий запал. Фокусуйтеся тільки на актуальних завданнях.

Терези

Час удачі та успіху у Терезів триває і гроші будуть самі йти в руки. Будьте відкритими та готовими до дій. Постійний рух принесе успіх, посилить інтуїцію і створить сприятливі умови для досягнення потоку. Можна вирушати у відрядження і братися за будь-яку роботу.

Скорпіон

Настає дуже активний період у фінансовому плані у Скорпіонів. Зірки та планети допоможуть цим людям кардинально поміняти своє життя. Можна здійснювати дорогі покупки - нерухомість, автомобіль. Можна здійснювати великі обмінні угоди. Ще варто витратити частину коштів на реставрацію та ремонт старих речей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку за прогнозом Таро з 23 по 29 серпня.

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