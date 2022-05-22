Клопотенко рассказал украинцам, как без мороки приготовить настоящую лазанью

Секреты приготовления лазаньи

Сейчас в продаже есть листы для лазаньи, которые не нужно предварительно отваривать. Лучше выберите такие. Но для них понадобится много соуса, чтобы они промокли и размякли. Соусом надо смазать форму перед первым листом, и покрыть верх лазаньи.

Мясо можно брать на ваш вкус. Если хотите постнее, возьмите курицу, индейку, нежирную говядину. Насыщенность и аромат даст мясное ассорти, например, из свинины и говядины.

Когда достанете готовое блюдо из духовки, дайте ему постоять 15-20 минут, потому что если вы начнете разрезать его сразу, все слои могут расползтись.

Стоит экспериментировать с содержанием блюда. Туда можно добавить шпинат, жареный красный перец, лук порей, соус песто, рикотту, грибы, кабачки и тому подобное. Но обращайте внимание на содержание воды в овощах, чтобы лазанья не превратилась в густой суп. Например, грибы или кабачки стоит предварительно обжарить, выпарив влагу.

Ингредиенты:

Для основы:

800-900 г телячьего фарша (или ассорти)

1 стакан томатного сока (или томатного соуса по вкусу)

3 ст. л. оливкового масла

1 репчатый лук

3 зубчика чеснока

2 стебля сельдерея

100 мл красного сухого вина

300 г твердого сыра

70 г пармезана

15-16 листов лазаньи

3 веточки базилика для подачи (по желанию)

по вкусу соль и перец

Для соуса бешамель:

800 мл - 1 л молока

80-100 г сливочного масла (+20 г для смазывания формы)

80-100 г муки

1/4 ч. л. молотого мускатного ореха (или натертого)

1-2 щепотки соли

Пошаговое приготовление

Включите духовку разогреваться до 180 градусов и начните готовить соус бешамель. Для этого сначала приготовьте "ру" - это основа соуса, что делается из муки и жирной составляющей.

Ру можно сделать двумя способами. Первый: растопите в сковороде 80-100 г сливочного масла, добавьте столько же муки и прожарьте все вместе около 3 минут. Второй: подрумяньте муку в сухом сотейнике при постоянном помешивании в течение 1 минуты, пока не появится характерный ореховый аромат и мука не станет немного золотистой. Затем добавьте сливочное масло и все активно помешивайте веничком до получения однородной и кашеобразной массы.

Тонкой струйкой влейте в основу соуса 0,8-1 л холодного молока, постоянно помешивая во избежание образования комочков. На этом этапе очень важно интенсивно помешивать соус веничком.

Заварите соус, постоянно его помешивая на среднем огне веничком, пока он не загустеет до состояния жидкой сметаны. Добавьте немного соли по вкусу и 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, перемешайте. Если у вас свежий орех, натрите его на мелкой терке. Соус готов.

Теперь очередь соуса болоньезе - мясной составляющей нашей лазаньи. Луковицу и 3 зубчика чеснока нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. оливкового масла и обжарьте лук с чесноком несколько минут, до мягкости лука.

Стебли сельдерея (2 шт.) очистите от грубых волокон и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте к сковороде с луком и жарьте все вместе еще 2-3 минуты.

Затем добавьте 800-900 г фарша и при постоянном помешивании лопаткой, разбейте его на маленькие кусочки. Он должен равномерно приготовиться и потемнеть. Добавьте 100 мл красного сухого вина и выпаривайте в течение 5 минут. Вино придаст соусу благородный аромат и вкус.

Влейте 1 стакан томатного сока и тушить смесь еще 5-10 минут, чтобы соус упарился вдвое. Вместо томатного сока можно использовать томатный соус, домашний или магазинный. Доведите до вкуса солью и перцем.

Натрите на крупной терке 300 г твердого сыра и начинайте собирать лазанью. Выберите прямоугольную керамическую форму для запекания. Смажьте 20 г сливочного масла. На дно формы распределите небольшое количество соуса бешамель.

Выложите листы лазаньи, чтобы они максимально покрыли дно формы. Треть соуса болоньезе равномерно распределите листами лазаньи с помощью ложки или лопатки.

Добавьте небольшое количество соуса бешамель, равномерно распределите. Посыпьте третью тертого твердого сыра. Накройте листами лазаньи и повторите процедуру сборки 2-3 раза в зависимости от высоты формы.

Последний слой листов лазаньи полейте молочным соусом бешамель и посыпьте его 70 г пармезана, натертым на мелкой терке. Поставьте форму в духовку с температурой 180 градусов на 40-50 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Горячую лазанью достаньте из духовки и дайте постоять 15 минут, затем нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с листиками базилика и свежемолотым черным перцем.

Скрин видео: Наша лазанья готова