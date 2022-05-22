Клопотенко розповів українцям, як без мороки приготувати справжню лазанью

Секрети приготування лазаньї

Зараз в продажу є листи для лазаньї, які не потрібно попередньо відварювати. Краще оберіть такі. Але для них знадобиться багато соусу, щоб вони промокли і розм'якли. Соусом треба змастити форму перед першим листом, і покрити верх лазаньї.

М'ясо можна брати на ваш смак. Якщо хочете пісніше, візьміть курку, індичку, нежирну яловичину. Насиченість і аромат дасть м'ясне асорті, наприклад, зі свинини та яловичини.

Коли дістанете готову страву з духовки, дайте їй постояти 15-20 хвилин, бо якщо ви почнете розрізати її відразу, всі шари можуть розповзтися.

Варто експериментувати з вмістом страви. Туди можна додати шпинат, смажений червоний перець, цибулю порей, соус песто, рікоту, гриби, кабачки тощо. Але звертайте увагу на вміст води в овочах, аби лазанья не перетворилася на густий суп. Наприклад, гриби чи кабачки варто попередньо обсмажити, випарувавши вологу.

Інгредієнти:

Для основи:

800-900 г телячого фаршу (або асорті)

1 склянка томатного соку (або томатного соусу до смаку)

3 ст. л. оливкової олії

1 ріпчаста цибуля

3 зубчики часнику

2 стебла селери

100 мл червоного сухого вина

300 г твердого сиру

70 г пармезану

15-16 листів лазаньї

3 гілочки базиліка для подачі (за бажанням)

до смаку сіль і перець

Для соусу бешамель:

800 мл - 1 л молока

80-100 г вершкового масла (+20 г для змащування форми)

80-100 г борошна

1/4 ч. л. меленого мускатного горіха (чи натертого)

1-2 дрібки солі

Покрокове приготування

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів і почніть готувати соус бешамель. Для цього спочатку приготуйте "ру" - це основа соусу, що робиться з борошна та жирної складової.

Ру можна зробити двома способами. Перший: розтопіть в пательні 80-100 г вершкового масла, додайте стільки ж борошна і просмажте все разом близько 3 хвилин. Другий: підрум'яньте борошно у сухому сотейнику при постійному помішуванні протягом 1 хвилини, доки не з'явиться характерний горіховий аромат та борошно не стане трохи золотавим. Потім додайте вершкове масло і все активно помішуйте віничком до отримання однорідної й кашоподібної маси.

Тонкою цівкою влийте в основу соусу 0,8-1 л холодного молока, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. На цьому етапі дуже важливо інтенсивно помішувати соус віничком.

Заваріть соус, постійно його помішуючи на середньому вогні віничком, поки він не загусне до стану рідкої сметани. Додайте трохи солі до смаку і 1/4 ч. л. меленого мускатного горіха, перемішайте. Якщо у вас свіжий горіх, натріть його на дрібній тертці. Соус готовий.

Тепер черга соусу болоньєзе - м'ясної складової нашої лазаньї. Цибулину і 3 зубчики часнику наріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з 3 ст. л. оливкової олії та обсмажте цибулю із часником кілька хвилин, до м'якості цибулі.

Стебла селери (2 шт.) очистіть від грубих волокон і наріжте тонкими слайсами. Додайте до пательні з цибулею і смажте все разом ще 2-3 хвилини.

Потім додайте 800-900 г фаршу і при постійному помішуванні лопаткою, розбийте його на маленькі шматочки. Він має рівномірно приготуватися і потемнішати. Додайте 100 мл червоного сухого вина і випарюйте протягом 5 хвилин. Вино надасть соусу благородного аромату і смаку.

Влийте 1 склянку томатного соку і тушкуйте суміш ще 5-10 хвилин, щоб соус упарився вдвічі. Замість томатного соку можна використати томатний соус, домашній чи магазинний. Доведіть до смаку сіллю і перцем.

Натріть на крупній тертці 300 г твердого сиру та починайте збирати лазанью. Оберіть прямокутну керамічну форму для запікання. Змастіть її 20 г вершкового масла. На дно форми розподіліть невелику кількість соусу бешамель.

Викладіть листи лазаньї, щоб вони максимально вкрили дно форми. Третину соусу болоньєзе рівномірно розподіліть листами лазаньї за допомогою ложки або лопатки.

Додайте невелику кількість соусу бешамель, рівномірно розподіліть. Посипте третиною тертого твердого сиру. Накрийте листами лазаньї та повторіть процедуру складання 2-3 рази в залежності від висоти форми.

Останній шар листів лазаньї полийте молочним соусом бешамель і посипте його 70 г пармезану, натертим на дрібній тертці. Поставте форму в духовку з температурою 180 градусів на 40-50 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки.

Гарячу лазанью дістаньте з духовки й дайте постояти 15 хвилин, потім наріжте порційними шматочками та подавайте до столу з листочками базиліку і свіжомеленим чорним перцем.

Скрін відео: Наша готова лазанья