Клопотенко раскрыл секреты самых вкусных пельменей с куриным фаршем

Что может быть вкуснее домашних пельменей, да еще и с полезным куриным мясом. Кулинар Евгений Клопотенко раскрыл секретные фишечки сочного фарша и заварного теста, которое не рвется.
Рецепт победитель МастерШеф разместил на своем сайте.
Секреты начинки для пельменей. Важно выбирать качественное свежее мясо. К фаршу можно добавить немного зерен фенхеля и измельченной зелени петрушки. Чтобы начинка стала сочной, добавьте в нее холодной воды и хорошо вымесите фарш, он должен казаться чуть влажным.
Секреты теста для пельменей. Тесто может заветриваться с краев, из-за чего его может быть трудно слепить. Чтобы этого избежать, не раскатывайте и не делите на кружочки сразу все тесто, делайте это постепенно. Начинку выкладывайте с другой стороны кружочка - того, что был на доске.
Для теста:
Для начинки:
Для теста в большой миске смешайте 500 г муки с 3 ст. л масла и 1/2 ч. л. соли.
Влейте 250 мл горячей воды. Перемешайте сначала ложкой, затем продолжайте вымешивать руками. Тесто должно получиться эластичным и упругим. Оберните тесто пленкой и пока отложите.
Для начинки выложите в миску 500 г куриного фарша (готового, или сделайте сами). Хорошо помойте 10 веточек петрушки, отделите листочки и мелко их посеките, высыпьте в миску с фаршем.
В фарш добавьте 1/2 ч. л. семян фенхеля и соль с перцем по вкусу, влейте 50 мл холодной воды. Тщательно вымешайте фарш и немного отбейте его о дно миски, в которой вымешиваете.
Посыпьте большую доску или рабочую поверхность мукой, возьмите половину теста и раскатайте в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Чем тоньше будет тесто, тем лучше. Будем лепить пельмени в два этапа, чтобы тесто не слишком обветривалось.
Стаканом, бокалом для вина или небольшим кулинарным кольцом выжимайте кружочки из теста. В каждый кружочек теста и вкладывайте по 1 ч. л. начинки. Здесь важно соблюдать баланс между количеством начинки и теста.
Сначала залепите края, как на вареник, а затем объедините оба конца, закручивая в пельмень. Сформируйте пельмени и из второй половины теста. Лучше выкладывать их на посыпанную мукой поверхность, чтобы они не пристали и не порвались.
Варите пельмени в подсоленной кипящей воде примерно 5 минут, до готовности фарша. Когда опустите пельмени в воду, легонько перемешайте деревянной лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли. И не делайте это слишком усердно, чтобы не порвать пельмени.
Готовые пельмени выложите в миску и заправьте сметаной, уксусом или сливочным маслом, посыпьте черным свежемолотым перцем по вкусу.
Вы можете не варить сразу все пельмени, часть положите в морозильную камеру, хранить их можно около месяца.
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