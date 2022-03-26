Клопотенко розкрив секрети найсмачніших пельменів з курячим фаршем

Секрети начинки для пельменів. Важливо обирати якісне свіже м'ясо. До фаршу можна додати трохи зерен фенхелю і подрібненої зелені петрушки. Щоб начинка стала соковитою, додайте до неї холодної води та добре вимішайте фарш, він повинен здаватися трохи вологим.

Секрети тіста для пельменів. Тісто може завітрюватися з країв, через що його може бути важко зліпити. Щоб цього уникнути, не розкочуйте та не діліть на кружечки одразу все тісто, робіть це поступово. Начинку викладайте з іншого боку кружечку - того, що був на дошці.

Інгредієнти на 30 пельменів (кількість залежить від розміру)

Для тіста:

500 г борошна (+для підпилу)

250 мл гарячої води

3 ст. л олії

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г курячого фаршу

50 мл холодної води

10 гілочок петрушки

1/2 ч. л насіння фенхелю

вершкове масло, сметана чи оцет для подачі

сіль та перець до смаку

Покрокове приготування страви

Для тіста у великій мисці змішайте 500 г борошна зі 3 ст. л олії та 1/2 ч. л. солі.

Влийте 250 мл гарячої води. Перемішайте спочатку ложкою, потім продовжуйте вимішувати руками. Тісто має вийти еластичним та пружним. Обгорніть тісто плівкою та поки відкладіть.

Для начинки викладіть у миску 500 г курячого фаршу (готового, або зробіть самі). Добре помийте 10 гілочок петрушки, відділіть листочки та дрібно їх посічіть, висипте у миску із фаршем.

У фарш додайте 1/2 ч. л. насіння фенхелю та сіль із перцем до смаку, влийте 50 мл холодної води. Ретельно вимішайте фарш та трохи відбийте його об дно миски, в якій вимішуєте.

Підпиліть велику дошку чи робочу поверхню борошном, візьміть половину тіста та розкачайте у тонкий пласт товщиною приблизно 2 мм. Чим тоншим буде тісто, тим краще. Будемо ліпити пельмені у два етапи, аби тісто не занадто обвітрювалося.

Склянкою, келихом для вина чи невеликим кулінарним кільцем витискайте кружальця з тіста. У кожен кружечок тіста і вкладайте по 1 ч. л. начинки. Тут важливо дотримуватися балансу між кількістю начинки та тіста.

Спочатку заліпіть краї, як на вареник, а потім об’єднайте обидва кінці, закручуючи в пельмень. Сформуйте пельмені й з другої половини тіста. Краще викладати їх на підпилену борошном поверхню, аби вони не пристали та не порвалися.

Варіть пельмені у підсоленій киплячій воді приблизно 5 хвилин, до готовності фаршу. Коли опустите пельмені у воду, легенько перемішайте дерев’яною лопаткою, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Та не робіть це дуже заповзято, щоб не порвати пельмені.

Готові пельмені викладіть у миску і заправте сметаною, оцтом чи вершковим маслом, притрусіть чорним свіжомеленим перцем до смаку.

Ви можете не варити одразу всі пельмені, частину покладіть у морозильну камеру, зберігати їх можна приблизно місяць.