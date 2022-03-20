Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов

Евгений Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить суперфуд всех времен - квашеную капусту. Для этого понадобятся всего три компонента, самый главный из которых, конечно украинская белокочанная капуста "зимних сортов". А квасить мы будем в трехлитровой банке.

Об этом победитель МастерШеф написал на своем сайте .

Через трое суток капуста будет готова.

Ранее кулинар также рассказал, какие простые блюда можно приготовить из картофеля.

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