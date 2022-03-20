Клопотенко розкрив секрет простої і дуже смачної квашеної капусти з трьох компонентів

Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати суперфуд всіх часів - квашену капусту. Для цього знадобляться всього три компоненти, найголовніший з яких, звісно українська білокачанна капуста "зимових сортів". А квасити ми будемо в трилітровій банці.

Про це переможець МастерШеф написав на своєму сайті .

За три доби капуста буде готова.

Раніше кулінар також розповів, які прості страви можна приготувати з картоплі.

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