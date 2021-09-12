Клопотенко поделился собственным рецептом котлет: "будут щекотать во рту"

"Раз в год даже Евгений Клопотенко лепит котлеты. Ну а что, могу себе позволить. Котлеты (индюшачьи, между прочим) вышли божественными. Такие, как нужно. Чтоб во рту щекотало от прекрасного вкуса. Тут все дело в кисломолочном сыре и кинзе", - написал кулинар.

Ингредиенты:

Индюшачий фарш – 500 г

Творог 9% - 200-300 г

Яйца -1 шт.

Кинза свежая - пучок

Соль, перец – по вкусу

Панировочные сухари – для обвалки

Способ приготовления

Творог помогает создать пушистую структуру котлет, нужно брать нежный, а не сухой. В фарш добавить творог по вкусу, яйцо, покрошить свежую кинзу, соль и перец. Хорошенько вымешать.

Сформировать из фарша шарики, обвалять их в сухарях и обжарить немного на сковородке.

В духовке довести до готовности – при 170 градусах 10 минут.

Подавать на стол вместе с аджикой или другим томатным соусом.

Как приготовить нежные котлеты из фарша индюшки по рецепту Клопотенко