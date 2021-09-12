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Клопотенко поделился собственным рецептом котлет: "будут щекотать во рту"

Автор: Анна Шиканова

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом приготовления котлет из мяса индюка. В состав также входит творог и кинза, которые делают вкус этих котлет просто неповторимым.

Свой рецепт Клопотенко разместил на странице в Facebook.

"Раз в год даже Евгений Клопотенко лепит котлеты. Ну а что, могу себе позволить. Котлеты (индюшачьи, между прочим) вышли божественными. Такие, как нужно. Чтоб во рту щекотало от прекрасного вкуса. Тут все дело в кисломолочном сыре и кинзе", - написал кулинар.

Ингредиенты:

  • Индюшачий фарш – 500 г
  • Творог 9% - 200-300 г
  • Яйца -1 шт.
  • Кинза свежая - пучок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Панировочные сухари – для обвалки

Способ приготовления

Творог помогает создать пушистую структуру котлет, нужно брать нежный, а не сухой. В фарш добавить творог по вкусу, яйцо, покрошить свежую кинзу, соль и перец. Хорошенько вымешать.

Сформировать из фарша шарики, обвалять их в сухарях и обжарить немного на сковородке.

В духовке довести до готовности – при 170 градусах 10 минут.

Подавать на стол вместе с аджикой или другим томатным соусом.

Как приготовить нежные котлеты из фарша индюшки по рецепту Клопотенко

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить вкуснейшие гречаники с секретным ингредиентом.

А также рассказывали о том, что кулинар раскрыл секрет настоящей грузинской аджики, которая готовится без помидоров.

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Евгений Клопотенко