Клопотенко поділився власним рецептом котлет: "лоскотатимуть у роті"

"Раз на рік навіть Євген Клопотенко ліпить котлети. Ну а що, можу собі дозволити. Котлети (індичі, між іншим) вийшли божественними. Такі, як потрібно. Щоб у роті лоскотало від прекрасного смаку. Тут вся справа в кисломолочному сирі та кінзі", - написав кулінар.

Інгредієнт:

Індичий фарш - 500 г

Сир 9% - 200-300 г

Яйця -1 шт.

Кінза свіжа - пучок

Сіль, перець - до свого смаку

Панірувальні сухарі - для обвалювання

Спосіб приготування

Сир допомагає створити пухнасту структуру котлет, потрібно брати ніжний, а не сухий. У фарш додати сир до свого смаку, яйце, покришити свіжу кінзу, сіль і перець. Гарненько вимішати.

Сформувати з фаршу кульки, обваляти їх в сухарях і обсмажити трохи на сковорідці.

У духовці довести до готовності – при 170 градусах 10 хвилин.

Подавати на стіл разом з аджикою або іншим томатним соусом.

Як приготувати ніжні котлети з фаршу індички за рецептом Клопотенко