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Клопотенко поділився власним рецептом котлет: "лоскотатимуть у роті"

Автор: Анна Шиканова

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування котлет з м'яса індика. До складу також входить сир і кінза, які роблять смак цих котлет просто неповторним.

Свій рецепт Клопотенко розмістив на сторінці в Facebook.

"Раз на рік навіть Євген Клопотенко ліпить котлети. Ну а що, можу собі дозволити. Котлети (індичі, між іншим) вийшли божественними. Такі, як потрібно. Щоб у роті лоскотало від прекрасного смаку. Тут вся справа в кисломолочному сирі та кінзі", - написав кулінар.

Інгредієнт:

  • Індичий фарш - 500 г
  • Сир 9% - 200-300 г
  • Яйця -1 шт.
  • Кінза свіжа - пучок
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Панірувальні сухарі - для обвалювання

Спосіб приготування

Сир допомагає створити пухнасту структуру котлет, потрібно брати ніжний, а не сухий. У фарш додати сир до свого смаку, яйце, покришити свіжу кінзу, сіль і перець. Гарненько вимішати.

Сформувати з фаршу кульки, обваляти їх в сухарях і обсмажити трохи на сковорідці.

У духовці довести до готовності – при 170 градусах 10 хвилин.

Подавати на стіл разом з аджикою або іншим томатним соусом.

Як приготувати ніжні котлети з фаршу індички за рецептом Клопотенко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати смачні гречаники з секретним інгредієнтом.

А також розповідали про те, що кулінар розкрив секрет справжньої грузинської аджики, яка готується без помідорів.

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Евгений Клопотенко