Клопотенко поділився власним рецептом котлет: "лоскотатимуть у роті"

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування котлет з м'яса індика. До складу також входить сир і кінза, які роблять смак цих котлет просто неповторним.
Свій рецепт Клопотенко розмістив на сторінці в Facebook.
"Раз на рік навіть Євген Клопотенко ліпить котлети. Ну а що, можу собі дозволити. Котлети (індичі, між іншим) вийшли божественними. Такі, як потрібно. Щоб у роті лоскотало від прекрасного смаку. Тут вся справа в кисломолочному сирі та кінзі", - написав кулінар.
Сир допомагає створити пухнасту структуру котлет, потрібно брати ніжний, а не сухий. У фарш додати сир до свого смаку, яйце, покришити свіжу кінзу, сіль і перець. Гарненько вимішати.
Сформувати з фаршу кульки, обваляти їх в сухарях і обсмажити трохи на сковорідці.
У духовці довести до готовності – при 170 градусах 10 хвилин.
Подавати на стіл разом з аджикою або іншим томатним соусом.
Як приготувати ніжні котлети з фаршу індички за рецептом Клопотенко
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