Клопотенко поделился рецептом оригинальных начинок для блинчиков: на любой вкус!

Как приготовить тесто для блинов

Клопотенко говорит, что его рецепт блинов проверенный и максимально простой.

В миске нужно смешать 2 яйца, 2 ст. л. молока, 1 щепотку соли и 2 ст. л. подсолнечного масла. Для смешивания можно использовать обычную вилку, но лучше венчик. Смесь должна получиться однородной.

Затем добавьте в миску 130 г муки и опять хорошо перемешайте до получения однородного состояния. Теперь небольшими порциями добавляйте 340 мл молока и постоянно перемешивайте смесь. Тесто для блинов готово.

Из такого количества теста можно испечь 6-8 блинов, в зависимости от размера сковороды. Для выпекания понадобится сковородка с антипригарным покрытием. Можно использовать сковороду обычной формы или специальную блинную с низкими бортиками. Немного смажьте растительным маслом и жарьте блины на среднем огне по одной минуте с каждой стороны.

Блины с томатным чатни и авокадо

Сладость томатов и нежность авокадо - идеальное сочетание, чтобы подчеркнуть и без того удивительный вкус ваших тонких блинчиков.

Ингредиенты для начинки:

Томат 1 шт.

Ялтинский лук 1/2 шт.

Авокадо 1 шт.

Сахар 100 г

На томате (1 шт.) сделайте неглубокие надрезы крест-накрест сверху и ошпарьте кипятком на несколько минут. Затем снимите кожицу, она должна удаляться довольно легко. Измельчите томат и переложите с сахаром (100 г) в сотейник. Притушите на небольшом огне примерно 10 минут.

Авокадо (1 шт.) очистите и нарежьте полукольцами. Ялтинский лук (половину) очистите и порубите мелкими кубиками. Добавьте лук и авокадо к томату.

Перемешайте и тушите начинку еще 1 минуты. Снимите с огня и немного остудите.

Блины с медовой заправкой

Это даже не начинка, а просто удивительно вкусный соус для блинов. Простое сочетание сладости меда, кислого лимонного сока и ароматных специй.

Ингредиенты для начинки:

Мед 2 ст. л.

Лимон (сок половины лимона) 1/2 шт.

Анис 3 шт.

Корица 1 ч. л.

В миску выдавите сок половины лимона, добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. корицы. Хорошенько перемешайте смесь.

Перелейте смесь в небольшой сотейник и добавьте анис (3 шт.). На маленьком огне потихоньку уваривайте смесь до более вязкого состояния.

Блины с апельсиновой заправкой или креп сюзетт

Чтобы приготовить эти восхитительные блинчики не нужно иметь специальных навыков. Просто немного апельсинового сока, коньяка и обязательно поджечь.

Ингредиенты для начинки:

Апельсин (сок и цедра большого апельсина) 1 шт.

Сахар 2 ст. л.

Коньяк 3 ст. л.

Апельсин хорошо промойте и снимите с него тонкую цедру при помощи ножа или экономки. Выдавите сок апельсина и налейте его на чистую сковородку. Добавьте цедру и сахар, нагрейте до кипения, чтобы сок начал немного упариваться. Блины сложите вчетверо в виде треугольников и выложите на сковородку с апельсиновым сиропом.

Тушите блины в сиропе в течение минуты с каждой стороны. Переворачивайте их при помощи лопатки.

Влейте на сковородку коньяк и зажгите его при помощи спички или зажигалки. Будьте предельно осторожны, коньяк очень быстро вспыхивает. Не рекомендую вам поджигать сковородку с коньяком вблизи легковоспламеняющихся штор и в легко воспламеняющейся одежде с длинным рукавом. Но не стоит бояться этого процесса. Всего несколько секунд и алкоголь выпарится, оставив приятное послевкусие. Выложите блины на тарелку. При желании дополните десерт шариком сливочного пломбира.

Блины с банановой начинкой

Нужно просто порезать бананы и смешать со сметаной и семенами кунжута. Это прекрасный вариант не только на масленицу и на каждый день.

Ингредиенты для начинки:

Банан 1 шт.

Сметана (или йогурт) 100 г

Кунжут 2 ст. л.

Кунжут (примерно 100 г) обжарьте на разогретой сковороде на среднем огне примерно 3 минуты, пока он не станет золотистым. Постоянно помешивайте лопаткой, чтоб кунжут не пригорел.

Банан (1 шт.) очистите и нарежьте кольцами. Переложите в миску, добавьте кунжут и 100 г сметаны или йогурта. Аккуратно перемешайте начинку и заверните в блины.

Блины с начинкой из тыквы и яблока

Все что вам нужно это просто потереть ингредиенты для начинки на терке.

Ингредиенты для начинки:

Тыква 300 г

Яблоко (крупное) 1 шт.

Сок лимона 1 ч. л.

Ядра лесных орехов (или грецкого ореха) 30 г.

Мед 1 ч. л.

Тыкву и яблоко почистите и натрите на крупной терке. Смешайте их в небольшой миске, добавьте мед, измельченные орехи и сок лимона. Выложите начинку в блины и заверните в форме треугольника.

Блины с курицей и шоколадом

Соленая курица, сладкий шоколад и кислая клюква - сочетание не самое традиционное, но очень вкусное.

Ингредиенты для начинки:

Куриное филе 1 шт.

Шоколад 20 г

Клюква 1 ч. л.

Соль по вкусу

Куриное филе помойте и хорошо зачистите от пленок и жира. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите целое филе на противень и запекайте примерно 30-40 минут (в зависимости от размера). Проверить готовность курицы вы можете с помощью ножа. Аккуратно разрежьте мясо, оно не должно быть розовым внутри.

Готовому филе дайте остыть, а затем разделите мясо руками на волокна. Немного присолите по вкусу.

Шоколад (20 г) натрите на мелкой терке. Клюкву (1 ч. л.) хорошо промойте и обсушите.

Смешайте курицу с клюквой, посыпьте тертым шоколадом. Перемешайте начинку и выложите на блины.

Блины с начинкой из грибов

Кулинар предлагает не просто пожарить грибы, а приготовить их с добавлением красного вина. Вроде те же грибы, но вкус получается особенным.

Ингредиенты для начинки:

Шампиньоны 100 г

Сливочное масло 50 г

Вино красное 150 мл

Соль и перец по вкусу

Шампиньоны (100 г) хорошо промойте и обсушите. Нарежьте их тонкими пластинами. Разогрейте сковородку со сливочным маслом (50 г) и обжарьте шампиньоны примерно 10 минут. Поперчите и посолите по вкусу.

Затем вылейте в сковородку 150 мл красного вина и протушите в нем грибы на среднем огне до выпаривания. Выложите готовую начинку на блины и подавайте.