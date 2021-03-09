Клопотенко поділився рецептом оригінальних начинок для млинців: на будь-який смак!

Як приготувати тісто для млинців

Клопотенко каже, що його рецепт млинців перевірений і максимально простий.

В мисці потрібно змішати 2 яйця, 2 ст. л. молока, 1 щіпку солі і 2 ст. л. соняшникової олії. Для змішування можна використовувати звичайну вилку, але краще вінчик. Суміш повинна вийти однорідною.

Потім додайте в миску 130 г борошна і знову добре перемішайте до отримання однорідного стану. Тепер невеликими порціями додавайте 340 мл молока і постійно перемішуйте суміш. Тісто для млинців готово.

З такої кількості тіста можна спекти 6-8 млинців, в залежності від розміру сковороди. Для випікання знадобиться сковорідка з антипригарним покриттям. Можна використовувати сковороду звичайної форми або спеціальну млинцеву з низькими бортиками. Трохи змастіть рослинною олією і смажте млинці на середньому вогні по одній хвилині з кожної сторони.

Млинці з томатним чатні і авокадо

Солодкість томатів і ніжність авокадо - ідеальне поєднання, щоб підкреслити і без того дивовижний смак ваших тонких млинчиків.

Інгредієнти для начинки:

Томат 1 шт.

Ялтинська цибуля 1/2 шт.

Авокадо 1 шт.

Цукор 100 г

На томаті (1 шт.) зробіть неглибокі надрізи хрест-навхрест зверху і обшпарте окропом на кілька хвилин. Потім зніміть шкірку, вона повинна видалятися досить легко. Подрібніть томат і перекладіть з цукром (100 г) в сотейник. Притушкуйте на невеликому вогні приблизно 10 хвилин.

Авокадо (1 шт.) очистіть і наріжте півкільцями. Ялтинську цибулю (половину) очистіть і поріжте дрібними кубиками. Додайте цибулю і авокадо до томату.

Перемішайте і тушкуйте начинку ще 1 хвилини. Зніміть з вогню і трохи остудіть.

Млинці з медовою заправкою

Це навіть не начинка, а просто дивовижно смачний соус для млинців. Просте поєднання солодощі меду, кислого лимонного соку і ароматних спецій.

Інгредієнти для начинки:

Мед 2 ст. л.

Лимон (сік половини лимона) 1/2 шт.

Аніс 3 шт.

Кориця 1 ч. л.

В миску вичавіть сік половини лимона, додайте 2 ст. л. меду і 1 ч. л. кориці. Гарненько перемішайте суміш.

Перелийте суміш у невеликій сотейник і додайте аніс (3 шт.). На маленькому вогні потихеньку уварюйте суміш до більш в'язкого стану.

Млинці з апельсиновою заправкою або креп сюзетт

Щоб приготувати ці чудові млинці не потрібно мати спеціальних навичок. Просто трохи апельсинового соку, коньяку і обов'язково підпалити.

Інгредієнти для начинки:

Апельсин (сік і цедра великого апельсина) 1 шт.

Цукор 2 ст. л.

Коньяк 3 ст. л.

Апельсин добре промийте і зніміть з нього тонку цедру за допомогою ножа або економки. Видавіть сік апельсина і налийте його на чисту сковорідку. Додайте цедру і цукор, нагрійте до кипіння, щоб сік почав трохи упарюватися. Млинці складіть вчетверо, у вигляді трикутників і викладіть на сковорідку з апельсиновим сиропом.

Тушкуйте млинці в сиропі протягом хвилини з кожного боку. Перевертайте їх за допомогою лопатки.

Налийте на сковорідку коньяк і запаліть його за допомогою сірника або запальнички. Будьте гранично обережні, коньяк дуже швидко спалахує. Не рекомендую вам підпалювати сковорідку з коньяком поблизу легкозаймистих штор і легко займистому одягові з довгим рукавом. Але не варто боятися цього процесу. Всього кілька секунд і алкоголь випарується, залишивши приємний післясмак. Викладіть млинці на тарілку. При бажанні доповніть десерт кулькою вершкового пломбіру.

Млинці з банановою начинкою

Треба просто порізати банани і змішати зі сметаною і насінням кунжуту. Це прекрасний варіант не тільки на масляну і на кожен день.

Інгредієнти для начинки:

Банан-1 шт.

Сметана (або йогурт) 100 г

Кунжут 2 ст. л.

Кунжут (приблизно 100 г) обсмажте на розігрітій сковороді на середньому вогні приблизно 3 хвилини, поки він не стане золотистим. Постійно помішуйте лопаткою, щоб кунжут не пригорів.

Банан (1 шт.) очистіть і наріжте кільцями. Перекладіть в миску, додайте кунжут і 100 г сметани або йогурту. Акуратно перемішайте начинку і загорніть в млинці.

Млинці з начинкою з гарбуза і яблука

Все що вам потрібно це просто потерти інгредієнти для начинки на тертці.

Інгредієнти для начинки:

Гарбуз 300 г

Яблуко (велике) 1 шт.

Сік лимона 1 ч. л.

Ядра лісових горіхів (або волоського горіха) 30 г

Мед 1 ч. л.

Гарбуз та яблуко почистіть і натріть на крупній тертці. Змішайте в невеликій мисці, додайте мед, подрібнені горіхи і сік лимона. Викладіть начинку на млинці і загорніть у формі трикутника.

Млинці з куркою і шоколадом

Солона курка, солодкий шоколад і кисла журавлина - поєднання нетрадиційне, проте дуже смачне.

Інгредієнти для начинки:

Куряче філе 1 шт.

Шоколад 20 г

Журавлина 1 ч. л.

Сіль за смаком

Куряче філе помийте і добре зачистите від плівок і жиру. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть ціле філе на деко і запікайте приблизно 30-40 хвилин (залежно від розміру). Перевірити готовність курки ви можете за допомогою ножа. Акуратно розріжте м'ясо, воно не повинно бути рожевим всередині.

Готовому філе дайте охолонути, а потім розділіть м'ясо руками на волокна. Трохи присоліть за смаком.

Шоколад (20 г) натріть на дрібній тертці. Журавлину (1 ч. л.) добре промийте і обсушіть.

Змішайте курку з журавлиною, посипте тертим шоколадом. Перемішайте начинку і викладіть на млинці.

Млинці з начинкою з грибів

Кулінар пропонує не просто посмажити гриби, а приготувати їх з додаванням червоного вина. Начебто ті ж гриби, але смак виходить особливим.

Інгредієнти для начинки:

Печериці 100 г

Вершкове масло 50 г

Вино червоне 150 мл

Сіль і перець за смаком

Печериці (100 г) добре промийте і обсушіть. Наріжте їх тонкими пластинами. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом (50 г) і обсмажте печериці приблизно 10 хвилин. Поперчіть і посоліть за смаком.

Потім вилийте в сковорідку 150 мл червоного вина і протушкуйте в ньому гриби на середньому вогні до випарювання. Викладіть готову начинку на млинці і подавайте.