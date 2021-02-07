Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати

Новий рік за східним календарем настає не 1 січня, а набагато пізніше. Чітко встановленої дати немає і щороку вона може бути в межах від 21 січня по 21 лютого. Дата залежить від другого молодого місяця після дня зимового сонцестояння в грудні.

Рік Білого Металевого Бика за китайським календарем настане 12 лютого 2021 року в 00:03 і триватиме він до 1 лютого 2022 року, і змінить його Чорний водяний тигр. Жителі Азії, а також багато жителів європейських країн готуються зустрічати новий життєвий цикл і новий період життя. В деяких країнах вважається, що саме в цей день зима зустрічається з весною і тому цей день називають Святом весни або Місячний Новий рік. Про це пише SlovoFraza.

Традиції Китайського Нового року

На сході Новий рік одне з самих тривалих свят і його будуть відзначати не менше 15 днів – з 12 по 27 лютого. За східним календарем ми вступимо не у 2021 рік, а в 4719 рік.

У китайців є власна легенда, пов'язана з цим святом. Вони називають новий рік "нянь" – це страшне і ненажерливе чудовисько, що жило в морській безодні й раз на рік, напередодні свята, виходило на сушу і поїдала мирне населення. Люди боялися Няня і залишали йому їжу в жертву, а самі ховалися. Але одного разу жебрак старий врятував людей від Няня. Він пофарбував двері в будинок червоною фарбою, вбрався в червоний одяг, взяв ліхтар і хлопавки з бамбука і влаштував неймовірний шум. Це подання так налякало Няня, що він помер. З того часу головними атрибутами Нового року стали вогні, ліхтарі та червоний колір.

В цей день на Сході збираються всі члени родини за одним святковим столом. Це дуже важлива традиція і вважається, що в цей день за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

У перший день нового року заведено ходити в гості та приносити з собою мандарини, що символізують багатство. Також близьким дарують червоні конверти з грошима. У Китаї влаштовують масові вуличні гуляння, маскаради та паради.

В останній день святкування заведено проводити Фестиваль китайських ліхтарів. Сотні палаючих ліхтариків відправляють в небо, і вони опромінюють його своїм світлом.

Що потрібно встигнути зробити до Нового року

Перед святом обов'язково потрібно навести в домі порядок, щоб привернути удачу і позитивну енергію. Потрібно викинути всі старі, поламані та непотрібні речі, а те, що ще годиться для вживання – роздати незаможним. Також потрібно заздалегідь підготувати подарунки для своїх близьких, а також для друзів, з якими ви будете сидіти за одним столом в переддень свята. Це може бути пам'ятна річ або червоний конверт з невеликою сумою грошей. Подарунки повинні бути простими, але цікавими.

Будинок можна прикрасити червоними ліхтариками, вважається, що вони відженуть злих духів і принесуть удачу.

Що не можна робити у Китайський Новий рік

На Сході свято вірять в приказку "як зустрінеш рік, так його і проведеш" і існує багато забобонів і звичаїв, які заведено дотримуватися.

У перші три дні нового року не можна робити прибирання або мити голову – удача змиється або вислизне зі сміттям.

Не можна дозволяти дітям плакати, оскільки плач приваблює невдачу.

Не можна брати в борг або оформляти кредити

Жінкам можна в ці дні купувати собі червону білизну – вона приносить удачу, щастя і любов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у 2021 році настане Масляна і як заведено відзначати.

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