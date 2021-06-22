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Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники

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Вторник 22 июня 2021 06:00
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники Фото: Какой праздник 22 июня 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

22 июня 2021 в православном календаре чтят память святителя Кирилла Александрийского, автора многих богословских трудов. В народе праздник именуют днем Кирилла Солнцеворота, ведь он связан с началом астрономического лета.

Что запрещено делать в Кириллов день, как его провести, важные традиции, обряды и кто именинник 22 июня - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции и обычаи праздника

В народе верили, что в этот день Солнце отдает земле всю свою силу. С этого дня начинается настоящее лето.

Считалось, что особое целебное свойство на Кирилла приобретала земляника. Ягоды, листья, цветки и корни растения обладали общеукрепляющим для организма действием. Из земляники готовили, чаи, настойки и даже мази.

Чтобы привлечь удачу, следует носить солнечную одежду, быть в хорошем настроении, мыслить позитивно и загадывать желания.

Принято было выпускать детей бегать по траве босиком для крепкого здоровья на целый год. День можно провести на природе, так как земля имеет особую энергетику на Кирилла.

22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желания.

Приметы на Кирилла Солнцеворота

  • Если стрижи и ласточки низко летают - к дождю.
  • Если весь день идет дождь - будет много грибов.
  • Гром утром на Кирилла предвещал продолжительное ненастье.
  • Сон с 21 на 22 июня - пустой, поэтому и переживать не стоит.
  • Если человек родился 22 июня, то он будет застенчивым, чувствительным, привлекательным, с художественным вкусом.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Ссориться и ругаться, давать обещания другим людям - выполнить их не получистая.
  • Работать с растениями - посадки и пересадки урожая не дадут.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Убивать комаров после обеда - согласно поверьям, их станет еще больше.
  • Разжигать костры возле дома - они чреваты пожарами.

День ангела (именины) 22 июня празднуют: Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

Ранее мы писали про важные традиции самого мистического праздника Ивана Купала, что нельзя делать в этот день, приметы и обычаи.

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