Кейт Миддлтон и принц Уильям игнорировали Меган Маркл и принца Гарри на службе в Лондоне: детали мероприятия

9 марта состоялось поистине уникальное мероприятие в истории королевской семьи Великобритании. Церковная служба в честь празднования Дня Содружества наций стала последним мероприятием, которое Меган Маркл и принц Гарри посетили в статусе королевских особ. С 1 апреля герцоги Сассекские официально станут свободными от обязанностей высокопоставленной монаршей семьи. Важное мероприятие собрало под крышей Вестминстерского аббатства всю большую семью Елизаветы II. Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри привлекли к себе особенное внимание журналистов.

Кажется, что уже все британские СМИ успели в подробностях расписать первую встречу герцогов Сассекских и Кембриджских после "Мегзита". И эта встреча ясно дала понять — “топор войны” Кэтрин и Уильям закапывать не собираются. Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган и Гарри — пара заняла свои места во втором ряду. Увидев родственников, герцоги Сассекские поспешили приветствовать их. Меган и Гарри четко проговорили “привет”. При этом Меган искренне улыбалась. А вот Гарри при виде старшего брата был напряжен. А вот появление Кэтрин его обрадовало. Со своей стороны герцоги Кембриджские вели себя крайне недружелюбно и холодно. Принц Уильям только сдержанно кивнул. А Кейт Миддлтон вообще проигнорировала приветствие Меган.

Принц Эдвард и его супруга Софи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Журналистам также удалось выяснить, что Меган и Гарри не позвали на особенный прием по случаю начала церковной службы. На этой встрече собрались все старшие члены королевской семьи. Именно из-за этого мероприятия принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз и Елизавета II прибыли в церковь позже остальных. Конечно же, приглашение на эту вечеринку получили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Однако герцоги Кембриджские решили от него отказаться и прибыли в Вестминстерское аббатство раньше всех остальных. Быть может, герцогиня Кэтрин испугалась, как бы между братьями не возникло еще большего напряжения.

Во время всей службы братья и их супруги так и не поделились друг с другом ни словом, ни взглядом. Все время Меган и Гарри общались с принцем Эдвардом (младшим сыном Елизаветы II) и его супругой — Софи, графиней Уэссекской. Кстати, именно этой паре пришлось посетить некоторые мероприятия вместо Меган и Гарри после их отречения.

Отметим, что Членами Содружества Наций являются 54 страны с населением более 2 миллиардов человек. Ежегодное празднование отмечается в странах Содружества в Африке, Азии, Карибском бассейне и Америке, Тихоокеанском регионе и Европе. Тема этого года — “Обеспечение общего будущего". Среди главных целей — защита природных ресурсов и развитие торговли. На службе 9 марта присутствовало более 2000 человек, включая чиновников и сановников, послов, религиозных лидеров и более 800 школьников и представителей молодежных организаций.

Выступление “One Drum” (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Во время службы было несколько сюрпризов. Например, выступления певцов и народных ансамблей. Перед собравшимися выступила африканская группа под названием “One Drum”. Друг принца Гарри, певец Крэйг Дэвид исполнил свой хит “Unbelievable”.

Принц Гарри и Крэйг Дэвид (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям и Энтони Джошуа (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл и Энтони Джошуа (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Выступил на службе со своей речью чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский призер Энтони Джошуа. Спортсмен сказал, что “гордится тем, что является ребенком Содружества”. Он попросил людей вспомнить, как “наши кузены Содружества стояли плечом к плечу в бою”, и рассказал о ценностях “справедливости, ответственности, терпимости и разнообразия, которые нас связывают”.

Перейдем к нарядам, в которых появлялись представительницы высокопоставленных членов Британской королевской семьи.

Королева Елизавета (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Елизавета II отдала предпочтение голубому. Ее Величество выбрала кашемировое пальто Stewart Parvin , украшенное брошью Jardine Star и сумочкой Launer. Изысканный образ королевы дополняла шляпка в тон пальто, украшенная разноцветными перьями.

Камилла, герцогиня Корнуольская (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Камилла, герцогиня Корнуольская, супруга принца Чарльза предстала перед камерами в темно-синем пальто от Bruce Oldfield. Образ дополняет синяя перьевая шляпа от Philip Treacy. А также черная кожаная сумочка и лодочки на низком каблуке.

Все внимание к себе приковали две “героини дня” — Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Первой на службу приехали Меган и Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская Меган выбрала роскошное силуэтное платье с кейпом от Emilia Wickstead. Платье длины миди идеально подчеркнуло постройневшую после родов фигуру Маркл. Изысканный образ дополняла аккуратная шляпка в тон платью от William Chambers, украшенная вуалью, собранной в бант. Из аксессуаров — сумочка Gabriela Hearst и нюдовые туфли Aquazzura. В ушах поблескивали бриллиантовые серьги с флористическим мотивом.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А вот Кейт Миддлтон вновь прибегла к философии сознательного потребления. Герцогиня Кембриджская уже давно поддерживает эко-тренд, призывая пользоваться вещами не один раз, а несколько. Поэтому на службу супруга принца Уильяма пришла в пальто от Catherine Walker, в котором уже появлялась во время празднования Рождества в 2018 году. Красное пальто с велюровым воротником и карманами превосходно подчеркивает тонкую талию герцогини. На ножках — также уже хорошо знакомые замшевые лодочки Gianvito Rossi в тон пальто. Красная фетровая шляпка с цветами от Sally-Ann Provan (£460) гармонично дополняла образ. Из аксессуаров — клатч Prada, перчатки и серьги с рубинами и бриллиантами.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон подарила "вторую жизнь" уникальному платью Jenny Packham во время гала-ужина Place2Be.