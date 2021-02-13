Катание в собачьей упряжке и настоящий вигвам: украинскую Лапландию показали на видео

Оля и Макс неустанно исследуют красоты украинских земель, показывая новые уголки, куда можно отправиться на семейный отдых. Одно из таких - база отдыха "Старая пристань" в селе Кладьковка, что на Черниговщине.

"Здесь можно не просто пожить в прикольных и уютных домиках и отдохнуть, а еще и покататься в настоящей упряжке хаски. Ради этого мы и приехали. Но прогуляться там тоже прикольно, потому что на территории комплекса есть еще небольшой домик на дереве для детей, вигвам, баня, зоопарк с барашками и птицами и конюшня", - рассказывает Макс.

Ведущие рекомендуют отправляться туда уже сейчас, когда зима в самом разгаре. Ведь "фишкой" этого места являются именно зимние развлечения.

"Первое, что нужно попробовать. К вам привязывают специальный пояс, который поводком присоединен к собаке. И так вы идете с хаски на прогулку. Предупреждаю, что полностью расслабиться не удастся. Эта порода собак настолько активная, что прогулка мигом превратится на пробежку. Стоимость такого удовольствия - 200 грн с инструктором и 150 - без него" - советуют блогеры.

Если же вы не любите "бить ноги", вам предложат стать на лыжи, а катать вас снова таки будет хаски. Называется это развлечение скиджоринг.

"Вы становитесь на лыжи или сноуборд, цепляетесь за хаски, и она тянет вас равниной. Удовольствие стоит 500 грн за три километра. Спойлер: будьте готовы, что упадете. И еще отмечу, что это не слишком экстремально, но круто. Понимание того, что тебя тянет собака, ни с чем не сравнить", - рассказывает Макс.

А когда стоять совсем не хочется, можно сесть в тюбинг, а хаски сделает за вас всю работу. Стоит это 600 грн за три километра.

Оля Манько также советует обязательно прокатиться на санях, запряженных лошадьми, как это делали наши предки.

Но изюминкой украинской Лапландии является катание в упряжке хаски. Стоит это 1000 грн за три километра.

"В сани помещается один человек и каюр, который управляет ими. Я решилась и получила невероятное удовольствие. На старте было страшно, а потом очень прикольно. Советую всем попробовать!" - рассказывает ведущая.

Блогеры показали украинскую Лапландию