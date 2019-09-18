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Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни

Lite » Стиль жизни 18.09.2019 - 12:10
Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни
Шеф-повар Виктор Тимчишин (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Разбираемся, как превратить обычное меню в меню от шеф-повара

Обсудить мировые тренды ресторанного бизнеса, поделиться с коллегами опытом, авторскими наработками, уникальными знаниями и самое главное – вдохновиться! Ежегодный фестиваль для поваров International Festival BEST CHEF вот уже четвертый год собирает профессионалов с разных уголков Украины и других стран.

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниКарпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни

Виктор Тимчишин на International Festival BEST CHEF (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

В этом году он проходит 17 и 18 сентября и носит название "Акварели вкусов". Таким образом, организаторы хотели подчеркнуть, что каждый повар в душе – художник. 12 спикеров мероприятия затронули самые разнообразные темы – от организации бизнеса до умения сделать простое блюдо более привлекательным с помощью цвета.

"Самое главное в фестивале – это вдохновение. Это возможность выйти за рамки уже сложившихся ресторанных традиций и перенять опыт мировой индустрии", – Виктор Тимчишин.

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниКарпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниКарпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни

Мастер-класс в разгаре (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Виктор Тимчишин – один из самых известных шеф-поваров Украины – подготовил для фестиваля необычный мастер-класс. За 20 лет работы он успел поработать со многими мировыми кухнями, включая итальянскую, вьетнамскую и средиземноморскую. Но в этот раз решил остановиться на украинской. "Local food. New generation" – так называлась лекция, где Виктор показал, что ресурсы Украины безграничны, а самое простое меню можно легко разнообразить с помощью необычных составляющих.

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниКарпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниКарпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни

Блюда из подсолнуха на мастер-классе Виктора Тимчишина (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

"Секретным" ингредиентом на кухне выступил подсолнух – его мастер использовал как основу. На эксперименты с этим растением и окончательное формирование блюда ушло около полугода, зато теперь привычное меню ресторана с украинской кухней можно разнообразить чем-то необычным. Сам Виктор признается, что классические локальные блюда – сырники, борщ и вареники – в его меню давно уступили место чему-то более экзотическому.

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниДома тоже можно приготовить нечто необычное, уверен Виктор (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

В повседневной жизни Виктор также советует искать нечто неординарное. Из простых продуктов при желании можно приготовить массу оригинальных блюд с необычным вкусом, добавив "изюминку": желудевый хлеб, семена льна, коноплю… Намного более сложно, по мнению мастера, отыскать качественные продукты, но именно они – основа удачного блюда. К слову, их Виктор советует покупать на рынках.

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухни

Виктор Тимчишин (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Не могли мы обойти и тему здорового питания и некое несоответствие ему украинской кухни. На вопрос, можно ли как-то совместить эти два понятия, Виктор ответил однозначно: это явление временное, и подстраивать меню в ресторане под него точно бы не стал. "Так же, как в театре мы не можем вносить правки в спектакль, так и в ресторане. Нельзя прийти и требовать меню "под себя". Если у человека есть аллергия на какой-то ингредиент, и он это спокойно скажет, я прислушаюсь. Но если человек приходит и делает глобальные корректировки: это он не ест, то он не хочет, ему просто нужно выбрать другой ресторан".

Карпаччо из подсолнуха и десерт из семечек: известный шеф-повар показал разнообразие украинской кухниInternational Festival BEST CHEF 2019 (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

К популярным сегодня разговорам о вреде многих продуктов он относится с долей юмора. "Однажды меня попросили сделать торт без сахара, без глютена и без лактозы… Я предложил взять воду и добавить туда желатина – абсолютно безвредно!", – смеется Виктор.

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