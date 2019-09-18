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Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні

Lite » Стиль життя 18.09.2019 - 12:10
Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні
Шеф-кухар Віктор Тимчишин (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Розбираємося, як перетворити звичайне меню в меню від шеф-кухаря

Обговорити світові тренди ресторанного бізнесу, поділитися з колегами досвідом, авторськими напрацюваннями, унікальними знаннями і найголовніше – надихнутися! Щорічний фестиваль для кухарів International Festival BEST CHEF ось уже четвертий рік збирає професіоналів з різних куточків України та інших країн.

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніКарпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні

Віктор Тимчишин на International Festival BEST CHEF (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У цьому році він проходить 17 і 18 вересня і носить назву "Акварелі смаків". Таким чином, організатори хотіли підкреслити, що кожен кухар в душі – художник. 12 спікерів заходу торкнулися найрізноманітніших тем – від організації бізнесу до вміння зробити просту страву більш привабливою за допомогою кольору.

"Найголовніше у фестивалі – це натхнення. Це можливість вийти за рамки вже сформованих ресторанних традицій і перейняти досвід світової індустрії", – Віктор Тимчишин.

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніКарпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніКарпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні

Майстер-клас у розпалі (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Віктор Тимчишин – один з найвідоміших шеф-кухарів України – підготував для фестивалю незвичайний майстер-клас. За 20 років роботи він встиг попрацювати з багатьма світовими кухнями, включаючи італійську, в'єтнамську і середземноморську. Але в цей раз вирішив зупинитися на українській. "Local food. New generation" – так називалася лекція, де Віктор показав, що ресурси України безмежні, а саме просте меню можна легко урізноманітнити за допомогою незвичайних складових.

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніКарпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніКарпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні

Страви з соняшника на майстер-класі Віктора Тимчишина (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

"Секретним" інгредієнтом на кухні виступив соняшник – його майстер використав як основу. На експерименти з цією рослиною і остаточне формування страви пішло близько півроку, зате тепер звичне меню ресторану з українською кухнею можна урізноманітнити чимось незвичайним. Сам Віктор зізнається, що класичні місцеві страви – сирники, борщ і вареники – в його меню давно поступилися чогось більш екзотичного.

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніВдома теж можна приготувати щось незвичайне, впевнений Віктор (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У повсякденному житті Віктор також радить шукати щось неординарне. З простих продуктів при бажанні можна приготувати масу оригінальних страв з незвичайним смаком, додавши "родзинку": жолудевий хліб, насіння льону, коноплі... Набагато більш складно, на думку майстра, відшукати якісні продукти, але саме вони – основа вдалого страви. Дол речі, їх Віктор радить купувати їх на ринках.

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухні

Віктор Тимчишин (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Не могли ми обійти і тему здорового харчування і дняку невідповідність йому української кухні. На питання, чи можна якось поєднати ці два поняття, Віктор відповів однозначно: це явище тимчасове, і підлаштовувати меню в ресторані під нього точно б не став. "Так само, як у театрі ми не можемо вносити правки в спектакль, так і в ресторані. Не можна прийти і вимагати меню "під себе". Якщо у людини є алергія на якийсь інгредієнт, і він це спокійно скаже, я прислухаюся. Але якщо людина приходить і робить глобальні коригування: це він не їсть, то він не хоче, їй просто потрібно вибрати інший ресторан".

Карпаччо з соняшника і десерт з насіння: відомий шеф-кухар показав різноманітність української кухніInternational Festival BEST CHEF 2019 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

До популярних сьогодні розмов про шкоду багатьох продуктів він ставиться з гумором. "Одного разу мене попросили зробити торт без цукру, без глютену і без лактози... Я запропонував взяти воду і додати туди желатину – абсолютно нешкідливо!", – сміється Віктор.

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