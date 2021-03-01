Каменских рассказала о вредных привычках и назвала топ правил домашнего ухода

Настя Каменских, которая недавно слились в поцелуе на камеру с Олей Поляковой, рассказала о своих вредных привычках.
Об этом украинская поп-звезда призналась в большом интервью глянцу WOMAN Magazine.
По словам Каменских, как и у любого другого человека, порой в ней просыпается всем знакомая лень. Но артистка работает с ней и быстро искореняет эту "вредную привычку".
Что же помогает певице бороться с ленью? На самом деле, рецепт очень прост: у нее есть четкий план, график, много задач, которые держат звезду в активном режиме.
При этом Настя признает: иногда нужно передохнуть и сделать небольшую паузу.
"Как, например, совсем недавно, я позволила себе небольшой выходной после съемок нового клипа, которые длились больше 20 часов. Но после этого я сразу же обратно включилась в привычный график", - рассказала певица.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Пять важных правил домашнего ухода от Насти Каменских:
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Ну, а лучшая мотивация, говорит Настя, это четко поставленная цель.
"Если она действительно важна для тебя, то это лучший способ начать действовать и мотивировать себя. Конечно, немало важно замечать промежуточные достижения. Так тебе легче понимать, что ты двигаешься в правильном направлении и не сбился с нужного курса. Думаю, нужно уметь благодарить Вселенную за возможности. А себя можно поощрять за результаты", - отметила она.
И еще: научитесь себя хвалить даже за какие-то маленькие достижения!
Напомним, недавно Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом.