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Каменских рассказала о вредных привычках и назвала топ правил домашнего ухода

Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменских, которая недавно слились в поцелуе на камеру с Олей Поляковой, рассказала о своих вредных привычках.

Об этом украинская поп-звезда призналась в большом интервью глянцу WOMAN Magazine.

По словам Каменских, как и у любого другого человека, порой в ней просыпается всем знакомая лень. Но артистка работает с ней и быстро искореняет эту "вредную привычку".

Что же помогает певице бороться с ленью? На самом деле, рецепт очень прост: у нее есть четкий план, график, много задач, которые держат звезду в активном режиме.

При этом Настя признает: иногда нужно передохнуть и сделать небольшую паузу.

"Как, например, совсем недавно, я позволила себе небольшой выходной после съемок нового клипа, которые длились больше 20 часов. Но после этого я сразу же обратно включилась в привычный график", - рассказала певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Пять важных правил домашнего ухода от Насти Каменских:

  • Спорт
  • Ложиться спать до 22:00 и вставать пораньше
  • Правильное питание
  • Качественный уход за телом и кожей лица
  • Один раз в неделю - время для себя, когда вы сможете сходить на массаж или принять расслабляющую ванну.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ну, а лучшая мотивация, говорит Настя, это четко поставленная цель.

"Если она действительно важна для тебя, то это лучший способ начать действовать и мотивировать себя. Конечно, немало важно замечать промежуточные достижения. Так тебе легче понимать, что ты двигаешься в правильном направлении и не сбился с нужного курса. Думаю, нужно уметь благодарить Вселенную за возможности. А себя можно поощрять за результаты", - отметила она.

И еще: научитесь себя хвалить даже за какие-то маленькие достижения!

Напомним, недавно Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом.

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