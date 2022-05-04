Каменских в день рождения обратилась к украинцам: "о таком желании не надо молчать!"

"Год назад представляла, как буду праздновать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: чтобы как можно быстрее закончилась война и мы одержали победу! Не верю, что о таком желании надо молчать. Наоборот, верю - оно свершится, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все, что от нас зависит, ради этого!" - написала Настя.

"Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем доброе дело и соберем средства на приобретение автомобилей для ВСУ", - добавила она.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Таким образом Каменских приобщается к инициативе ведущего и актера Юрия Рыхлика, который несколько дней назад, тоже в свой 35-й день рождения, начал собирать средства на машины для украинских военных.

И за все время сбора благодаря донатам он собрал средства для покупки 22 машин.

"Давайте присоединимся к его сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение! Помните, победа - это наше общее дело!" - призывает Каменских.

Реквизиты для сбора средств на машины для ВСУ:

PayPal:

ryxlyk@gmail.com (0979630650)

Monobank:

гривна: 4441114456969623

евро: 5375419908011883

доллар: 5375418810686709

ПриватБанк: