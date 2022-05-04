Каменських у день народження звернулася до українців: "про таке бажання не треба мовчати!"

“Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю - воно здійсниться, якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього!" - написала Настя.

"Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ", - додала вона.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Таким чином Каменських долучається до ініціативи ведучого і актора Юрія Рихлика, який декілька днів тому, теж у свій 35-й день народження, почав збирати кошти на автівки для українських військових.

І за весь час збору завдяки донатам він зібрав кошти для купівлі 22 машин.

"Давайте приєднаємось до його збору і придбаємо якомога більше автомобілів для тих, хто захищає нас і нашу землю! Кожна гривня має значення! Пам’ятайте, перемога - це наша спільна справа!" - закликає Каменських.

Реквізити для збору коштів на машини для ЗСУ:

PayPal:

ryxlyk@gmail.com (0979630650)

Monobank:

гривня: 4441114456969623

євро: 5375419908011883

долар: 5375418810686709

ПриватБанк: