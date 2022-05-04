RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Каменських у день народження звернулася до українців: "про таке бажання не треба мовчати!"

Настя Каменських закликає підтримувати ЗСУ (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменських 4 травня святкує день народження. Співачці сьогодні - 35. А найкращим подарунком на честь ювілею артистка вважає допомогу зі збором коштів на потреби Збройних сил України.

Про це зірка написала у своєму Instagram.

“Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю - воно здійсниться, якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього!" - написала Настя.

"Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ", - додала вона.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Таким чином Каменських долучається до ініціативи ведучого і актора Юрія Рихлика, який декілька днів тому, теж у свій 35-й день народження, почав збирати кошти на автівки для українських військових.

І за весь час збору завдяки донатам він зібрав кошти для купівлі 22 машин.

"Давайте приєднаємось до його збору і придбаємо якомога більше автомобілів для тих, хто захищає нас і нашу землю! Кожна гривня має значення! Пам’ятайте, перемога - це наша спільна справа!" - закликає Каменських.

Реквізити для збору коштів на машини для ЗСУ:

PayPal:

  • ryxlyk@gmail.com (0979630650)

Monobank:

  • гривня: 4441114456969623
  • євро: 5375419908011883
  • долар: 5375418810686709

ПриватБанк:

  • 5168745020199458

Раніше Каменських з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн і розплакалася.

Перед цим українські зірки записали неймовірно сильний ролик до воїнів ЗСУ.

Також слухайте пісню NK про Україну, яка пробирає до сліз.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських